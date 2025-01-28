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Цьогоріч Україна отримає понад $65 мільярдів допомоги від партнерів: звідки надійдуть кошти

Київ • УНН

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Україна у 2025 році отримає понад $65 млрд міжнародної допомоги від партнерів. Фінансування надійде від ЄС, МВФ та в межах ініціативи ERA країн G7 із заморожених активів рф.

Україна цього року отримає понад $65 мільярдів міжнародної допомоги, у межах кількох ключових програм, серед яких Ukraine Facility від Євросоюзу, Механізм розширеного фінансування МВФ та ініціатива ERA країн G7, що передбачає використання заморожених активів росії. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

За програмою Ukraine Facility від Євросоюзу цьогоріч отримаємо понад 12 млрд євро. Впевнено виконуємо свої зобов’язання за цим треком. В останньому кварталі минулого року досягли 13-ти визначених індикаторів. У планах на перший квартал 2025 року досягнення ще 16-ти індикаторів. Будемо інтенсивно працювати, щоб усе було виконано вчасно та в повному обсязі

- сказав Шмигаль.

Він додав, що ще одне джерело фінансової стійкості на цей рік — це кошти МВФ. 

"У межах Механізму розширеного фінансування очікуємо 4 транші на загальну суму понад 2,5 млрд доларів. Третє джерело — це кошти в межах ініціативи ERA країн G7. Це ресурс за рахунок доходів від заморожених активів росії. Загальний його обсяг 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз", - наголосив премʼєр.

Нагадаємо 

Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців - до 31 липня 2025 року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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