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В этом году Украина получит более $65 миллиардов помощи от партнеров: откуда поступят средства

Киев  •  УНН

 • 4486 просмотра

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Украина в 2025 году получит более $65 млрд международной помощи от партнеров. Финансирование поступит от ЕС, МВФ и в рамках инициативы ERA стран G7 по замороженным активам рф.

Украина в этом году получит более $65 миллиардов международной помощи, в рамках нескольких ключевых программ, среди которых Ukraine Facility от Евросоюза, Механизм расширенного финансирования МВФ и инициатива ERA стран G7, которая предусматривает использование замороженных активов россии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

По программе Ukraine Facility от Евросоюза в этом году получим более 12 млрд евро. Уверенно выполняем свои обязательства по этому треку. В последнем квартале прошлого года достигли 13-ти определенных индикаторов. В планах на первый квартал 2025 года достижение еще 16-ти индикаторов. Будем интенсивно работать, чтобы все было выполнено вовремя и в полном объеме

- сказал Шмыгаль.

Он добавил, что еще один источник финансовой устойчивости на этот год - это средства МВФ. 

"В рамках Механизма расширенного финансирования ожидаем 4 транша на общую сумму более 2,5 млрд долларов. Третий источник - это средства в рамках инициативы ERA стран G7. Это ресурс за счет доходов от замороженных активов россии. Общий его объем 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз", - подчеркнул премьер.

Напомним 

Совет ЕС официально продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев - до 31 июля 2025 года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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