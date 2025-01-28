В этом году Украина получит более $65 миллиардов помощи от партнеров: откуда поступят средства

Украина в этом году получит более $65 миллиардов международной помощи, в рамках нескольких ключевых программ, среди которых Ukraine Facility от Евросоюза, Механизм расширенного финансирования МВФ и инициатива ERA стран G7, которая предусматривает использование замороженных активов россии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

По программе Ukraine Facility от Евросоюза в этом году получим более 12 млрд евро. Уверенно выполняем свои обязательства по этому треку. В последнем квартале прошлого года достигли 13-ти определенных индикаторов. В планах на первый квартал 2025 года достижение еще 16-ти индикаторов. Будем интенсивно работать, чтобы все было выполнено вовремя и в полном объеме