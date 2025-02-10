ЕИБ планирует инвестировать в Украину 2 млрд евро - Зеленский
Киев • УНН
Президент ЕИБ Надежда Кальвино впервые посетила Украину и встретилась с Владимиром Зеленским. Банк планирует выделить 2 млрд евро на инфраструктурные и социальные проекты в 2025 году.
"Знаю, что Европейский инвестиционный банк имеет решение инвестировать в этом году в проекты в Украине 2 миллиарда евро, на которые мы можем рассчитывать." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Глава украинского государства встретился с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надеждой Кальвино, которая впервые посетила страну с официальным визитом. В ходе переговоров обсуждались ключевые вопросы сотрудничества, в частности финансовая поддержка и реализация гуманитарных проектов.
Европейский инвестиционный банк с начала полномасштабной войны предоставил Украине помощь, превышающую 2 миллиарда евро. В этом году планируется дополнительное финансирование на такую же сумму, что позволит реализовать важные проекты в инфраструктурной и социальной сферах.
Это серьезная поддержка, и мы рассчитываем на продолжение нашего партнерства. Знаю, что есть решение инвестировать в этом году в проекты в Украине дополнительные 2 миллиарда евро, на которые мы можем рассчитывать
Среди главных тем встречи были поддержка энергетической системы страны, в частности в условиях постоянных атак со стороны агрессора, строительство укрытий в учебных заведениях, модернизация пограничных пунктов пропуска, а также обеспечение жильем вынужденных переселенцев. Особое внимание было уделено вопросам гуманитарной помощи, что стало особенно актуальным из-за временного приостановления финансирования со стороны USAID.
В рамках визита состоялось подписание договоров, направленных на поддержку критически важных инфраструктурных проектов, в частности в сферах водоснабжения и энергетики.
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