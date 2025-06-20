Reuters: банк ЕС повышает лимит кредитования до €100 млрд и утроит финансирование обороны

Правительства стран ЕС договорились увеличить ежегодные расходы мощного кредитора блока - Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - до 100 млрд евро в этом году и утроить финансирование оборонной промышленности ЕС, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники, осведомленные о планах, сообщили, что решение было одобрено на заседании правления ЕИБ в Люксембурге перед официальным подписанием, которое, как ожидается, будет проведено министрами финансов ЕС позже в пятницу.

Новый годовой потолок расходов в 100 млрд евро более чем на 10 млрд евро превышает сумму, предоставленную ЕИБ в прошлом году, и на 5 млрд евро превышает 95 млрд евро, которые президент банка Надя Кальвино установила в качестве цели в начале года.

Это также позволит ему более чем утроить финансирование проектов, связанных с обороной. По словам источников, сумма увеличится на 3,5 млрд евро с 1 млрд евро в прошлом году и будет значительно выше 2 млрд евро, на которые он нацелился в январе.

ЕИБ запрещено инвестировать напрямую в оружие или боеприпасы, но он может давать кредиты для так называемых целей "двойного назначения", таких как системы GPS или здания и инфраструктура для армейских баз.

Он одобрил финансирование одной такой базы в Литве недалеко от границы с беларусью, где немецкие войска должны быть постоянно размещены на иностранной территории впервые со времен Второй мировой войны.

Европейские страны изо всех сил пытаются увеличить свои расходы на оборону на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который сообщил о планах сократить многолетнюю поддержку в сфере безопасности США для континента.

Это также происходит всего за несколько дней до саммита НАТО в Гааге, где члены альянса находятся под давлением требования увеличить оборонные обязательства.

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Источники сообщили, что увеличение кредитования ЕИБ направлено также на то, чтобы направить деньги в другие сферы, включая технологические инновации и возобновляемые источники энергии.

Чиновники ЕС заявили, что банк, который является крупнейшим многосторонним кредитором в мире, также, вероятно, объявит о планах вложить 70 миллиардов евро в развитие европейских технологических компаний в течение следующих трех лет.

Программа под названием Tech EU направлена на то, чтобы помочь Европе лучше конкурировать с Китаем и США в гонке за передовые технологии, такие как суперкомпьютеры, робототехника и искусственный интеллект, а также возобновляемые источники энергии.

Финансирование в 70 миллиардов евро должно быть разделено на 20 миллиардов евро на акционерный капитал и квазиакционерный капитал, 40 миллиардов евро на кредиты и 10 миллиардов на гарантии в 2025-2027 годах, сообщили чиновники.

Они надеются, что эти деньги позволят мобилизовать дополнительно 250 миллиардов евро частного инвестиционного финансирования и дополнят более широкие усилия Европейской комиссии по поддержке стартапов и высокорисковых предприятий.

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