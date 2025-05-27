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ЄС остаточно затвердив програму оборонних інвестицій SAFE на €150 млрд: може залучати Україну

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Рада ЄС ухвалила програму SAFE на 150 млрд євро для стимулювання спільних закупівель у сфері оборони. Інструмент дозволить блоку підтримувати Україну, пов'язуючи її ОПК з програмою.

ЄС остаточно затвердив програму оборонних інвестицій SAFE на €150 млрд: може залучати Україну

Рада Європейського Союзу затвердила першу масштабну програму оборонних інвестицій на рівні ЄС SAFE на 150 млрд євро для стимулювання спільних закупівель у сфері європейської безпеки та оборони, інструмент дозволить блоку і надалі підтримувати Україну, повідомили у вівторок у євроінституції, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Рада (ЄС) ухвалила рішення про створення інструменту "Security Action for Europe" (SAFE)", - ідеться у повідомленні.

Програма SAFE остаточно затверджена. 150 млрд євро на розвиток ОПК. Гігантський успіх для Польщі та польського головування

- написав польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка у X.

SAFE, як повідомляється, - це новий фінансовий інструмент ЄС, який підтримуватиме країни-члени блоку, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво за допомогою спільних закупівель, приділяючи особливу увагу пріоритетним можливостям.

SAFE фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в Європейську оборонну технологічну та промислову базу (European defence technological and industrial base, EDTIB). "Мета полягає в тому, щоб збільшити виробничі потужності, забезпечити наявність оборонного обладнання за потреби та усунути існуючі прогалини у спроможностях - зрештою зміцнити загальну оборонну готовність ЄС", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, "SAFE дозволить ЄС і надалі підтримувати Україну, із самого початку пов'язуючи її оборонну промисловість із інструментом".

"Ми ухвалили першу масштабну програму оборонних інвестицій на рівні ЄС вартістю 150 млрд євро. (...) Це безпрецедентний інструмент, який посилить наші оборонні можливості та підтримає нашу оборонну промисловість. Чим більше ми інвестуємо у нашу безпеку та оборону, тим краще ми стримуємо тих, хто бажає нам зла", - зазначив Адам Шлапка, міністр у справах ЄС Польщі, головуючої у Раді ЄС.

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Функціонування SAFE

Через SAFE ЄС надасть до 150 млрд євро, які будуть виплачені зацікавленим державам-членам на вимогу та на основі планів, розроблених на національному рівні. Виплати здійснюватимуться у формі довгострокових кредитів за конкурентними цінами, які будуть погашені державами-бенефіціарами.

Щоб забезпечити економію за рахунок масштабу та операційну сумісність, а також скоротити можливу фрагментацію EDTIB, держави-бенефіціари мають здійснювати, у принципі, спільні закупівлі за участю як мінімум двох країн-учасниць, щоб претендувати на кредити.

У відповідь на поточну геополітичну ситуацію та гостру необхідність великих інвестицій в оборонне обладнання SAFE також дозволить закупівлі за участю тільки однієї держави-члена протягом обмеженого періоду часу.

Участь третіх країн

SAFE відкриває новий розділ у співпраці з третіми країнами. Україна та країни ЄЕЗ-ЄАВТ розглядатимуться на тих же умовах, що й держави-члени. Вони не тільки зможуть долучатися до спільних закупівель, а й купувати у своїх галузях.

SAFE також дозволить приєднуватися країнам, країнам-кандидатам, потенційним кандидатам і країнам, які підписали угоду про безпекове та оборонне партнерство з ЄС, таким як Велика Британія, приєднатися до спільних закупівель.

Окрім того, SAFE пропонує можливість укласти додаткову двосторонню або багатосторонню угоду з цими третіми державами, відповідно до якої можуть бути відкриті умови прийнятності.

Прийнятність

Прийнятна діяльність, що фінансується через SAFE, стосуватиметься першого списку пріоритетних сфер, визначених Єврорадою 6 березня 2025 року, і буде розділена на дві категорії оборонної продукції:

1) боєприпаси та ракети; артилерійські системи, включаючи можливості глибокого високоточного удару; наземні бойові можливості та системи їх підтримки, включаючи техніку солдатів та озброєння піхоти; захист критичної інфраструктури; кібер; військова мобільність, включаючи контрмобільність;

2) системи протиповітряної та протиракетної оборони; морські надводні та підводні спроможносіт; безпілотники та системи протидії безпілотникам; стратегічні засоби забезпечення, такі як, окрім іншого, стратегічні повітряні перевезення, дозаправка в повітрі та системи C4ISTAR, а також космічні активи та послуги; захист космічних активів; штучний інтелект та радіоелектронна боротьба.

Продукція оборонного призначення, що належить до категорії 2, підлягатиме суворішим умовам прийнятності, вимагаючи від підрядників можливості ухвалювати рішення щодо визначення, адаптації та еволюції дизайну закупленого оборонного продукту.

Для обох категорій продукції контракти на закупівлю повинні гарантувати, що вартість компонентів, що походять з-за меж ЄС, країн ЄЕЗ-ЄАВТ та України, не перевищує 35% від передбачуваної вартості компонентів кінцевого продукту.

"ЄС відданий подальшому зміцненню та поглибленню трансатлантичного співробітництва та взаємодії в галузі безпеки та оборони, а також взаємодоповнюваності з НАТО. На цьому фоні SAFE прагнутиме до підвищення оперативної сумісності, продовження промислової співпраці та забезпечення взаємного доступу до передових технологій з надійними партнерами", - ідеться у повідомленні.

Наступні кроки

SAFE набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу, тобто 29 травня 2025 року.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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