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Вашингтон Пост

ЕС окончательно утвердил программу оборонных инвестиций SAFE на €150 млрд: может привлекать Украину

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Совет ЕС принял программу SAFE на 150 млрд евро для стимулирования совместных закупок в сфере обороны. Инструмент позволит блоку поддерживать Украину, связывая ее ОПК с программой.

ЕС окончательно утвердил программу оборонных инвестиций SAFE на €150 млрд: может привлекать Украину

Совет Европейского Союза утвердил программу первую масштабную программу оборонных инвестиций на уровне ЕС SAFE на 150 млрд евро для стимулирования совместных закупок в сфере европейской безопасности и обороны, инструмент позволит блоку и в дальнейшем поддерживать Украину, сообщили во вторник в евроинституции, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Совет (ЕС) принял решение о создании инструмента "Security Action for Europe" (SAFE)", - говорится в сообщении.

Программа SAFE окончательно утверждена. 150 млрд евро на развитие ОПК. Гигантский успех для Польши и польского председательства

- написал польский министр по делам ЕС Адам Шлапка в X.

SAFE, как сообщается, - это новый финансовый инструмент ЕС, который будет поддерживать страны-члены блока, желающие инвестировать в оборонное промышленное производство посредством совместных закупок, уделяя особое внимание приоритетным возможностям.

SAFE будет финансировать срочные и масштабные инвестиции в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (European defence technological and industrial base, EDTIB). "Цель состоит в том, чтобы увеличить производственные мощности, обеспечить наличие оборонного оборудования при необходимости и устранить существующие пробелы в возможностях - в конечном итоге укрепить общую оборонную готовность ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, "SAFE позволит ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину, с самого начала связывая ее оборонную промышленность с инструментом".

"Мы приняли первую масштабную программу оборонных инвестиций на уровне ЕС стоимостью 150 млрд евро. (...) Это беспрецедентный инструмент, который усилит наши оборонные возможности и поддержит нашу оборонную промышленность. Чем больше мы инвестируем в нашу безопасность и оборону, тем лучше мы сдерживаем тех, кто желает нам зла", - отметил Адам Шлапка, министр по делам ЕС Польши, председательствующей в Совете ЕС.

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину04.03.25, 10:59 • 112184 просмотра

Функционирование SAFE

Через SAFE ЕС предоставит до 150 млрд евро, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам по требованию и на основе планов, разработанных на национальном уровне. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентным ценам, которые будут погашены государствами-бенефициарами.

Чтобы обеспечить экономию за счет масштаба и операционную совместимость, а также сократить возможную фрагментацию EDTIB, государства-бенефициары должны осуществлять, в принципе, совместные закупки с участием как минимум двух стран-участниц, чтобы претендовать на кредиты.

В ответ на текущую геополитическую ситуацию и острую необходимость крупных инвестиций в оборонное оборудование SAFE также позволит закупки с участием только одного государства-члена в течение ограниченного периода времени.

Участие третьих стран

SAFE открывает новую главу в сотрудничестве с третьими странами. Украина и страны ЕЭЗ-ЕАСТ будут рассматриваться на тех же условиях, что и государства-члены. Они не только смогут присоединяться к совместным закупкам, но и покупать в своих отраслях.

SAFE также позволит присоединяться странам, странам-кандидатам, потенциальным кандидатам и странам, которые подписали соглашение о безопасности и оборонном партнерстве с ЕС, таким как Великобритания, присоединиться к совместным закупкам.

Кроме того, SAFE предлагает возможность заключить дополнительное двустороннее или многостороннее соглашение с этими третьими государствами, в соответствии с которым могут быть открыты условия приемлемости.

Приемлемость

Приемлемая деятельность, финансируемая через SAFE, будет касаться первого списка приоритетных сфер, определенных Евросоветом 6 марта 2025 года, и будет разделена на две категории оборонной продукции:

1) боеприпасы и ракеты; артиллерийские системы, включая возможности глубокого высокоточного удара; наземные боевые возможности и системы их поддержки, включая технику солдат и вооружение пехоты; защита критической инфраструктуры; кибер; военная мобильность, включая контрмобильность;

2) системы противовоздушной и противоракетной обороны; морские надводные и подводные возможности; беспилотники и системы противодействия беспилотникам; стратегические средства обеспечения, такие как, помимо прочего, стратегические воздушные перевозки, дозаправка в воздухе и системы C4ISTAR, а также космические активы и услуги; защита космических активов; искусственный интеллект и радиоэлектронная борьба.

Продукция оборонного назначения, относящаяся к категории 2, будет подлежать более строгим условиям приемлемости, требуя от подрядчиков возможности принимать решения относительно определения, адаптации и эволюции дизайна закупленного оборонного продукта.

Для обеих категорий продукции контракты на закупку должны гарантировать, что стоимость компонентов, происходящих из-за пределов ЕС, стран ЕЭЗ-ЕАСТ и Украины, не превышает 35% от предполагаемой стоимости компонентов конечного продукта.

"ЕС привержен дальнейшему укреплению и углублению трансатлантического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности и обороны, а также взаимодополняемости с НАТО. На этом фоне SAFE будет стремиться к повышению оперативной совместимости, продолжению промышленного сотрудничества и обеспечению взаимного доступа к передовым технологиям с надежными партнерами", - говорится в сообщении.

Следующие шаги

SAFE вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, то есть 29 мая 2025 года.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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