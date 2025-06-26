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Financial Times
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Лидеры ЕС на саммите достигли первого соглашения - об обороне: о чем речь

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Лидеры ЕС согласовали заявление об увеличении расходов на оборону и безопасность. Это отражает стремление помочь странам ЕС тратить больше на военное оборудование.

Лидеры ЕС на саммите достигли первого соглашения - об обороне: о чем речь

Лидеры ЕС на саммите сегодня достигли первого соглашения - подписали совместное заявление по обороне, в котором подчеркивается "необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность Европы и лучше инвестировать вместе", пишет УНН со ссылкой на Politico и решение Евросовета, опубликованное в четверг.

Европейский совет подчеркивает необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность Европы, а также лучше инвестировать вместе, отмечая также обязательства, взятые на саммите НАТО в июне 2025 года государствами-членами, которые также являются членами НАТО. Европейский совет призывает государства-члены координировать между собой выполнение соответствующих обязательств

- говорится в выводах Евросовета.

Детали

Это, как пишет Politico, отражает формулировку, которая была замечена в проекте, где приветствуется одобрение новых инструментов финансирования, разработанных для того, чтобы помочь странам ЕС тратить больше на военное оборудование на фоне неопределенности относительно обязательств США перед континентом.

"Европейский совет призывает к дальнейшей работе, чтобы дать возможность европейской оборонной промышленности, включая малые и средние предприятия и компании со средней капитализацией, увеличить производство", - говорится в заявлении.

Указано, что Евросовет "приветствует принятие регламента о создании программы SAFE" в частности.

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Евросовет попросил созаконодателей "быстро рассмотреть, с целью быстрого достижения согласия, предложение по стимулированию инвестиций, связанных с обороной, в бюджете ЕС и продвинуть работу над предложением по решению проблем безопасности и обороны в контексте среднесрочного пересмотра политики сплочения, напоминая о добровольности любого такого использования средств". Лидеры ЕС также приветствовали усилия ЕИБ и призвали его "продолжать усилия для адаптации своей практики кредитования оборонной промышленности".

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"Европейский совет подчеркивает, что защита всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС способствует безопасности Европы в целом, в частности в отношении восточной границы ЕС, учитывая угрозы, возникающие со стороны россии и беларуси, - отмечается в выводах. - Кроме того, учитывая угрозы на остальных границах ЕС, Европейский совет подчеркивает важность их обороны".

"Европейский совет подчеркивает важность сотрудничества с единомышленниками, которые разделяют наши цели внешней политики и политики безопасности. В этой связи он приветствует недавние партнерства ЕС в сфере безопасности и обороны с Великобританией и Канадой", - говорится в выводах саммита ЕС.

Лидеры ЕС, как указано, рассмотрят прогресс по этому вопросу на своем заседании в октябре 2025 года и "обсудят следующие шаги в достижении своей цели оборонной готовности". И призвали Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС представить дорожную карту с этой целью.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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