Прем’єр Словенії пропонує розширити визначення оборонних витрат, аби виконати вимоги НАТО

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб закликав до розширення визначення поняття "витрати на оборону", що, на його думку, допоможе виконати вимоги США щодо збільшення витрат на безпеку в межах НАТО. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

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За словами Роберта Голоба, Словенія і ще кілька держав НАТО обʼєднались, аби просувати єдину методологію розрахунку витрат на оборону в найближчі тижні і представити пропозицію генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте.

Словенський премʼєр заявив, що НАТО наразі не має єдиного стандарту щодо того, що вважається видатками на безпеку.

Ми не можемо дозволити собі витрачати 5% ВВП на оборону і залишатися конкурентоспроможними, якщо не зможемо поєднати ці дві сфери - наголосив він.

Зазначається, що Словенія підтримає пропозицію включити інвестиції в оборонну промисловість ЄС до цього визначення.

Нагадаємо

Союзники по НАТО почали виробляти угоду про значне збільшення витрат на оборону таким чином, щоб це могло задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Україна не стане членом НАТО, розмови про вступ до Альянсу стали причиною війни - Трамп