Україна не стане членом НАТО, розмови про вступ до Альянсу стали причиною війни - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Він вважає, що саме розмови про вступ України до Альянсу стали причиною російської агресії.
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не стане членом НАТО, а розмови про вступ України до Альянсу стали причиною нападу росії.
Про це Трамп заявив в інтерв’ю TIME, передає УНН.
Деталі
Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що це було з першого дня (зрозуміло - ред.), я думаю, що це було, я думаю, що причиною початку війни стало те, що вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що вона б не почалася
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово окупований півострів Крим залишаться під контролем росії, та додав, що Президент України Володимир Зеленський це розуміє.