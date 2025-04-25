Україна не стане членом НАТО, розмови про вступ до Альянсу стали причиною війни - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не стане членом НАТО, а розмови про вступ України до Альянсу стали причиною нападу росії.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю TIME, передає УНН.

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Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що це було з першого дня (зрозуміло - ред.), я думаю, що це було, я думаю, що причиною початку війни стало те, що вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що вона б не почалася - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово окупований півострів Крим залишаться під контролем росії, та додав, що Президент України Володимир Зеленський це розуміє.