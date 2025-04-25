Украина не станет членом НАТО, разговоры о вступлении в Альянс стали причиной войны - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не станет членом НАТО, а разговоры о вступлении Украины в Альянс стали причиной нападения россии.

Об этом Трамп заявил в интервью TIME, передает УНН.

Детали

Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что это было с первого дня (понятно - ред.), я думаю, что это было, я думаю, что причиной начала войны стало то, что они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что она бы не началась - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что временно оккупированный полуостров Крым останется под контролем россии, и добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский это понимает.