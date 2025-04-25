Украина не станет членом НАТО, разговоры о вступлении в Альянс стали причиной войны - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Он считает, что именно разговоры о вступлении Украины в Альянс стали причиной российской агрессии.
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не станет членом НАТО, а разговоры о вступлении Украины в Альянс стали причиной нападения россии.
Об этом Трамп заявил в интервью TIME, передает УНН.
Детали
Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что это было с первого дня (понятно - ред.), я думаю, что это было, я думаю, что причиной начала войны стало то, что они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что она бы не началась
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что временно оккупированный полуостров Крым останется под контролем россии, и добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский это понимает.