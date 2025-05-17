Премьер Словении предлагает расширить определение оборонных расходов, чтобы выполнить требования НАТО

Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал к расширению определения понятия "расходы на оборону", что, по его мнению, поможет выполнить требования США по увеличению расходов на безопасность в рамках НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

По словам Роберта Голоба, Словения и еще несколько государств НАТО объединились, чтобы продвигать единую методологию расчета расходов на оборону в ближайшие недели и представить предложение генеральному секретарю Альянса Марку Рютте.

Словенский премьер заявил, что НАТО пока не имеет единого стандарта относительно того, что считается расходами на безопасность.

Мы не можем позволить себе тратить 5% ВВП на оборону и оставаться конкурентоспособными, если не сможем совместить эти две сферы - подчеркнул он.

Отмечается, что Словения поддержит предложение включить инвестиции в оборонную промышленность ЕС в это определение.

Напомним

Союзники по НАТО начали производить соглашение о значительном увеличении расходов на оборону таким образом, чтобы это могло удовлетворить требование президента США Дональда Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.

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