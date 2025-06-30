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Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць на тлі збільшення загрози з боку росії

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Польща інвестує 2,4 млрд злотих у державну оборонну групу PGZ для п'ятикратного збільшення виробництва 155-мм та 120-мм артилерійських снарядів. Це дозволить зменшити залежність від імпорту та посилити обороноздатність країни.

Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць на тлі збільшення загрози з боку росії

Польща збільшить виробництво боєприпасів для гаубиць уп'ятеро. Це зумовлено тим, що країна прагне зменшити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході, повідомляє Financial Times з посиланням на міністра державних активів Якуба Яворовського, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю Financial Times Яворовський заявив, що державна оборонна група PGZ "найближчими днями" отримає 2,4 млрд злотих (663 млн доларів США) державного фінансування для збільшення виробництва боєприпасів великого калібру та вирішення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі.

Інвестиції спрямовані на збільшення річного виробництва групи 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, та 120-мм снарядів для танків.

Війна росії в сусідній Україні показала, що 155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою та потрібні у великій кількості. Наша мета в короткостроковій перспективі – значно збільшити внутрішнє виробництво цього типу озброєння, а також стати незалежними від іноземних поставок та побудувати стійку основу для національної автономії. Це один з наших пріоритетів

– сказав Яворовський.

Наразі PGZ виробляє близько 30 тисяч великокаліберних набоїв на рік, і очікується, що фінансування збільшить цю цифру більш ніж у п'ять разів до 150 000–180 000 щорічно протягом трьох років, при цьому виробництво залишається в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних компонентів.

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Польща є пропорційно найбільшим державою-витратником на оборону в НАТО, виділяючи еквівалент 4,7% свого ВВП на військові потреби в бюджеті цього року. Однак значна частина цих витрат досі була спрямована на закупівлі з-за кордону, головним чином зі США та Південної Кореї.

Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска зараз переключає увагу на вітчизняне виробництво, відповідно до ширших європейських зусиль щодо зменшення залежності від США та інших іноземних військових постачальників.

У той час як деякі європейські оборонні компанії, включаючи німецьку Rheinmetall, вже значно збільшують виробництво боєприпасів, Польща продовжує стикатися з гострим дефіцитом, а затримки в галузі привернули політичну увагу.

У квітні Кшиштоф Трофіняк раптово пішов у відставку з посади голови PGZ лише через рік, що, як повідомляється, пов'язано з побоюваннями щодо зупинки виробництва. Його відставка збіглася з різким попередженням Даріуша Луковського, голови Бюро національної безпеки Польщі, що поточні запаси боєприпасів вистачить лише на один-два тижні бойових дій у разі нападу росії.

Фінансування PGZ відбувається після схвалення польським парламентом у листопаді 700 мільйонів євро державних інвестицій для зміцнення можливостей країни з виробництва боєприпасів.

Яворовський сказав, що Grupa Azoty, найбільша хімічна група Польщі, також запросила державні кошти для розширення діяльності в секторі боєприпасів шляхом виробництва ключових матеріалів, таких як ракетне паливо та нітроцелюлоза для вибухових речовин. Niewiadów, ще одна польська оборонна компанія, також звертається за державним фінансуванням для виробництва 155-мм снарядів.

Яворовський, який контролює портфель із близько 110 державних підприємств, сказав, що Azoty була серед компаній, які терміново потребують реструктуризації.

Він частково пояснив фінансові труднощі групи тим, що він назвав поганими та політично мотивованими інвестиційними рішеннями, прийнятими за часів колишнього уряду партії "Право і справедливість" (PiS), який був усунений наприкінці 2023 року.

Згідно з аудитами, проведеними з моменту приходу до влади проєвропейської коаліції Туска, державні компанії накопичили сукупні збитки на суму до 5 мільярдів євро через неефективне управління та шахрайство, сказав Яворовський. Його міністерство подало близько 100 повідомлень до прокурора з вимогою розслідувати кримінальні справи.

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У випадку з "Азоти", за словами Яворовського, виживання групи залежить від отримання схвалення кредиторами плану реструктуризації, який може включати збільшення частки держави з 33% до 49%. Однак, він сказав, що переговори були затримані Європейським інвестиційним банком, одним із кредиторів "Азоти".

Я очікував, що вони (Європейський інвестиційний банк - ред.) першими скористаються цією можливістю та запропонують план реструктуризації. Моїм здивуванням було те, що вони не настільки охоче, як я очікував, судячи з їхнього мандату як банку розвитку та враховуючи те, наскільки підтримують деякі повністю комерційні банки

– сказав Яворовський.

Але ЄІБ заявив, що він "активно бере участь у зусиллях, спрямованих на забезпечення сталого розвитку Grupe Azoty". Банк із люксембурзьким офісом додав, що зробив "конструктивні пропозиції", але відмовився надати подробиці, посилаючись на статус компанії, що котирується на біржі, та поточні переговори.

Доповнення

Європейські країни НАТО збільшують витрати на оборону, але відмовляються від американської зброї. Це пов'язано з побоюваннями щодо політики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який вже погрожував анексувати територію європейської країни.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Європейський інвестиційний банк
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Rheinmetall
НАТО
Південна Корея
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