Україна створює нові ППО-підрозділи з дронами-перехоплювачами для захисту міст - Ігнат
Київ • УНН
Україна формує нові підрозділи ППО, оснащені дронами-перехоплювачами, у відповідь на зростання російських авіаударів безпілотниками. росія різко збільшила кількість запущених дронів, що змушує Україну шукати нетрадиційні рішення.
Україна створює нові підрозділи ППО, які будуть оснащені дронами-перехоплювачами. Про це йдеться у матеріалі DW, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Так, з 1 по 20 червня рф запустила 3 681 безпілотників Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.
Щоб протистояти цим атакам, Україна шукає нетрадиційні рішення, такі як використання безпілотників-перехоплювачів
Видання вказує, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року росія не лише збільшила виробництво безпілотників, але й модернізувала їх та змінила тактику розгортання. Наразі сучасні дрони рф можуть маневрувати та літати на великих висотах, тому українські сили протиповітряної оборони не можуть їх збити з кулеметів.
Останнім часом російська федерація відправляє дрони на висоту близько 2 кілометрів. Тому нашим мобільним підрозділам стає все складніше перехоплювати дрони Shahed. Коли дрони літають нижче, їх можна побачити і збити. Спочатку їх виявляють акустично, потім візуально та за допомогою тепловізійних камер і прицільних приладів. Відкривати вогонь по них ефективно лише тоді, коли дрон летить на висоті до 1 кілометра
За його словами, нині Україна формує нові підрозділи для покриття міст у глибині країни системами протиповітряної оборони, оснащеними дронами-перехоплювачами, а також навчає пілотів дронів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів Технологічну ставку з доповідями щодо дронів, їхнього фінансування та спрощення виробництва. Головною метою є максимальне виробництво дронів, потрібних на передовій та для захисту міст.
Зеленський зустрівся із Макроном. Говорили про збільшення кількості "Міражів" та виробництво дронів-перехоплювачів24.06.25, 21:51 • 4020 переглядiв