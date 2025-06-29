Украина создает новые подразделения ПВО с дронами-перехватчиками для защиты городов - Игнат

Украина создает новые подразделения ПВО, которые будут оснащены дронами-перехватчиками. Об этом говорится в материале DW, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что интенсивность российских авиаударов по городам и поселкам Украины быстро возрастает. Так, с 1 по 20 июня рф запустила 3 681 беспилотник Shahed и ложных дронов, чтобы дезориентировать украинские силы ПВО. Еще год назад средний показатель достигал около 600 дронов в месяц.

Чтобы противостоять этим атакам, Украина ищет нетрадиционные решения, такие как использование беспилотников-перехватчиков - говорится в статье.

Издание указывает, что с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года россия не только увеличила производство беспилотников, но и модернизировала их и изменила тактику развертывания. Сейчас современные дроны рф могут маневрировать и летать на больших высотах, поэтому украинские силы противовоздушной обороны не могут их сбить из пулеметов.

В последнее время российская федерация отправляет дроны на высоту около 2 километров. Поэтому нашим мобильным подразделениям становится все сложнее перехватывать дроны Shahed. Когда дроны летают ниже, их можно увидеть и сбить. Сначала их обнаруживают акустически, затем визуально и с помощью тепловизионных камер и прицельных приборов. Открывать огонь по ним эффективно только тогда, когда дрон летит на высоте до 1 километра - рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сейчас Украина формирует новые подразделения для прикрытия городов в глубине страны системами противовоздушной обороны, оснащенными дронами-перехватчиками, а также обучает пилотов дронов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел Технологическую ставку с докладами по дронам, их финансированию и упрощению производства. Главной целью является максимальное производство дронов, необходимых на передовой и для защиты городов.

Зеленский встретился с Макроном. Говорили об увеличении количества "Миражей" и производстве дронов-перехватчиков