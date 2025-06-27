Зеленський зібрав Технологічну ставку: дав кілька спеціальних доручень

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Технологічної ставки - заслухав доповіді щодо дронів, а також дав кілька спеціальних доручень, передає УНН.

Провів Ставку. Саме технологічний компонент – Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль – виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також із врахуванням розвитку технологій ворога - повідомив Зеленський.

Деталі

За словами Президента, були на Ставці доповіді військового командування, Міністерства оборони України, також Мінстратегпрому.

Детальна доповідь нашої розвідки щодо технологічних планів, намірів росії. Масштабуємо український потенціал, зокрема по перехоплювачах. Дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України. Всі можливості – бізнесу, всі можливості – державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни - резюмував Зеленський.

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