Зеленский собрал Технологическую ставку: дал несколько специальных поручений

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Технологической ставки - заслушал доклады по дронам, а также дал несколько специальных поручений, передает УНН.

Провел Ставку. Именно технологический компонент – Технологическую Ставку. Были детальные доклады по дронам – всех вопросов. Это финансы, производства, необходимые регуляторные упрощения. Ключевая цель – производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага - сообщил Зеленский.

Детали

По словам Президента, на Ставке были доклады военного командования, Министерства обороны Украины, а также Минстратегпрома.

Подробный доклад нашей разведки относительно технологических планов, намерений России. Масштабируем украинский потенциал, в частности по перехватчикам. Дал несколько специальных поручений – пока без деталей. Но результат должен быть очевиден – увеличение производства в Украине и для Украины. Все возможности – бизнесу, все возможности – государственным производителям. Главное, чтобы масштаб нашего производства и скорость развития дронов были реально адекватными условиям войны - резюмировал Зеленский.

Зеленский встретился с Макроном. Говорили об увеличении количества "Миражей" и производстве дронов-перехватчиков