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Зеленский встретился с Макроном. Говорили об увеличении количества "Миражей" и производстве дронов-перехватчиков

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Президенты Украины и Франции, Зеленский и Макрон, скоординировали шаги по усилению давления на россию и увеличению поддержки Украины. Обсуждено укрепление ПВО, увеличение количества самолетов "Мираж" и производство дронов.

Зеленский встретился с Макроном. Говорили об увеличении количества "Миражей" и производстве дронов-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать следующие совместные шаги и обсудить дипломатическую работу для давления на россию и увеличения поддержки Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава Украинского государства проинформировал о ситуации на поле боя и последствиях российских атак против гражданских. Критической потребностью Украины является укрепление противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что самолеты "Мираж" существенно усилили возможности украинской ударной авиации, особенно в уничтожении вражеских БпЛА и крылатых ракет. Лидеры обсудили возможность увеличения количества "Миражей" и производство дронов-перехватчиков для противодействия массированным российским обстрелам гражданской инфраструктуры иранскими дронами.

Президенты Украины и Франции также обсудили расширение сотрудничества между оборонными предприятиями стран.

По данным ОП, детальное внимание – развитию коалиции желающих и дальнейшей дипломатической работе ради достижения справедливого и длительного мира. Лидеры уделили внимание усилению давления на рф и введению более жестких санкций: снижению предельной цены на российскую нефть и внедрению санкций против российского СПГ.

Кроме того, Зеленский и Макрон скоординировали шаги в рамках саммита НАТО в Гааге и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Зеленский встретился с президентами Евросовета и Еврокомиссии и Генсеком НАТО: о чем говорили24.06.25, 19:51 • 2586 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
НАТО
Гаага
Эммануэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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