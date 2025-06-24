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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Зеленський зустрівся із Макроном. Говорили про збільшення кількості "Міражів" та виробництво дронів-перехоплювачів

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Президенти України та Франції, Зеленський і Макрон, скоординували кроки щодо посилення тиску на росію та збільшення підтримки України. Обговорено зміцнення ППО, збільшення кількості літаків "Міраж" та виробництво дронів.

Зеленський зустрівся із Макроном. Говорили про збільшення кількості "Міражів" та виробництво дронів-перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати наступні спільні кроки та обговорити дипломатичну роботу задля тиску на росію та збільшення підтримки України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава Української держави поінформував про ситуацію на полі бою та наслідки російських атак проти цивільних. Критичною потребою України є зміцнення протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що літаки "Міраж" суттєво посилили спроможності української ударної авіації, особливо у знищенні ворожих БпЛА та крилатих ракет. Лідери обговорили можливість збільшення кількості "Міражів" та виробництво дронів-перехоплювачів для протидії масованим російським обстрілам цивільної інфраструктури іранськими дронами.

Президенти України та Франції також обговорили розширення співпраці між оборонними підприємствами країн.

За даними ОП, детальна увага – розвитку коаліції охочих і подальшій дипломатичній роботі заради досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери приділили увагу посиленню тиску на рф та запровадженню жорсткіших санкцій: зниженню граничної ціни на російську нафту та впровадженню санкцій проти російського СПГ.

Крім того, Зеленський і Макрон скоординували кроки в межах саміту НАТО в Гаазі та обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії і Генсеком НАТО: про що говорили24.06.25, 19:51 • 2856 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
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Гаага
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
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