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Україна
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Дніпро (місто)
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Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії і Генсеком НАТО: про що говорили

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами ЄС та НАТО для координації зусиль. Обговорювалися питання зміцнення України, оборонної співпраці, переговорів щодо членства в ЄС та нові санкції проти РФ.

Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії і Генсеком НАТО: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб скоординувати зусилля між ЄС і Північноатлантичним альянсом, передає УНН із посиланням на ОП.

Для нас найважливіше – єдність країн НАТО, усієї Європи та Європейського Союзу. Це відкриває шлях до зміцнення України, надання нам сильної підтримки, щоб допомогти всім нашим людям. Дякую за протиповітряну оборону, додаткові військові пакети й за те, що ви міцно стоїте поряд із нами 

– сказав Глава держави.

Марк Рютте висловив переконання, що в майбутньому підтримка України буде забезпечена та тісно пов’язана з оборонними витратами країн – членів НАТО.

Президент зазначив, що Україна також розраховує на активну співпрацю з державами – членами ЄС у межах нового оборонного інструменту SAFE (Security Action for Europe), який передбачає виділення до 150 мільярдів євро для розвитку оборонної промисловості.

Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО24.06.25, 17:06 • 3060 переглядiв

Крім того, під час зустрічі детально йшлося про переговорний процес щодо членства України в ЄС. Як відзначили в ОП, Київ розраховує, що лідери країн – членів Євросоюзу досягнуть консенсусу щодо відкриття першого кластера "Основи".

Я дуже радий нещодавній оцінці Європейської комісії щодо вашої разючої роботи з реформування в таких складних умовах. Без сумніву, ми досягли умов для продовження переговорного процесу про вступ до ЄС 

– зазначив Антоніу Кошта.

Сторони детально обговорили додаткові санкції проти РФ та підготовку 18-го санкційного пакета Європейського Союзу, який має посилити тиск на російський енергетичний і банківський сектори та тіньовий флот, а також знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів.

Ми повинні тиснути на Президента Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і серйозно долучився до перемовин про справедливий і тривалий мир. Тому 18-й пакет санкцій буде жорстким, відчутним 

– додала Урсула фон Дер Ляєн.

Раніше

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марком Рютте. Глава держави подякував генсеку за запрошення на саміт, у Гаазі, підкресливши, що це є чітким сигналом, що наша держава перебуває серед пріоритетів порядку денного НАТО.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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