Зеленський і Рютте скоординували кроки в рамках саміту НАТО в Гаазі - ОП

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марком Рютте. Глава держави подякував генсеку за запрошення на саміт, у Гаазі, підкресливши, що це є чітким сигналом, що наша держава перебуває серед пріоритетів порядку денного НАТО, повідомили в Офісі президента, пише УНН.

Деталі

"Рішення Вашингтонського саміту минулого року були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що Україна розраховує, що у підсумковій декларації саміту НАТО будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російських загарбників.

Зеленський і Рютте скоординували кроки в межах саміту та обговорили спільні очікування від його результатів.

"Володимир Зеленський наголосив, що рф продовжує свій ракетно-дроновий терор проти цивільної інфраструктури та людей. Тому одним із головних фокусів обговорення було посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн – членів НАТО", - розповіли в офісі Президента.

Також обговорювалося питання доступу країн-партнерів Північноатлантичного Альянсу до закупівель зброї.

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок на борту Air Force One заявив, що "ймовірно" зустрінеться з Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, де президент США очікується пізніше того ж дня.

"Я скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації; він ніколи не мав там бути", - сказав Трамп.