Зеленський і Рютте скоординували кроки в рамках саміту НАТО в Гаазі - ОП
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Гаазі. Вони скоординували кроки в рамках саміту НАТО, обговорили посилення ППО та підтримку оборонного виробництва України.
У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марком Рютте. Глава держави подякував генсеку за запрошення на саміт, у Гаазі, підкресливши, що це є чітким сигналом, що наша держава перебуває серед пріоритетів порядку денного НАТО, повідомили в Офісі президента, пише УНН.
Деталі
"Рішення Вашингтонського саміту минулого року були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється", – сказав Володимир Зеленський.
Глава держави додав, що Україна розраховує, що у підсумковій декларації саміту НАТО будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російських загарбників.
Зеленський і Рютте скоординували кроки в межах саміту та обговорили спільні очікування від його результатів.
"Володимир Зеленський наголосив, що рф продовжує свій ракетно-дроновий терор проти цивільної інфраструктури та людей. Тому одним із головних фокусів обговорення було посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн – членів НАТО", - розповіли в офісі Президента.
Також обговорювалося питання доступу країн-партнерів Північноатлантичного Альянсу до закупівель зброї.
Доповнення
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок на борту Air Force One заявив, що "ймовірно" зустрінеться з Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, де президент США очікується пізніше того ж дня.
"Я скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації; він ніколи не мав там бути", - сказав Трамп.