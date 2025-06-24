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Зеленський і Рютте скоординували кроки в рамках саміту НАТО в Гаазі - ОП

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Гаазі. Вони скоординували кроки в рамках саміту НАТО, обговорили посилення ППО та підтримку оборонного виробництва України.

Зеленський і Рютте скоординували кроки в рамках саміту НАТО в Гаазі - ОП

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марком Рютте. Глава держави подякував генсеку за запрошення на саміт, у Гаазі, підкресливши, що це є чітким сигналом, що наша держава перебуває серед пріоритетів порядку денного НАТО, повідомили в Офісі президента, пише УНН.

Деталі

"Рішення Вашингтонського саміту минулого року були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що Україна розраховує, що у підсумковій декларації саміту НАТО будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російських загарбників.

Зеленський і Рютте скоординували кроки в межах саміту та обговорили спільні очікування від його результатів.

"Володимир Зеленський наголосив, що рф продовжує свій ракетно-дроновий терор проти цивільної інфраструктури та людей. Тому одним із головних фокусів обговорення було посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн – членів НАТО", - розповіли в офісі Президента.

Також обговорювалося питання доступу країн-партнерів Північноатлантичного Альянсу до закупівель зброї.

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок на борту Air Force One заявив, що "ймовірно" зустрінеться з Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі, де президент США очікується пізніше того ж дня.

"Я скажу: "Як справи?" Він у складній ситуації; він ніколи не мав там бути", - сказав Трамп.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Air Force One
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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