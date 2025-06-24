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Зеленский и Рютте скоординировали шаги в рамках саммита НАТО в Гааге - ОП

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Гааге. Они скоординировали шаги в рамках саммита НАТО, обсудили усиление ПВО и поддержку оборонного производства Украины.

Зеленский и Рютте скоординировали шаги в рамках саммита НАТО в Гааге - ОП

В Гааге Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Североатлантического Альянса (НАТО) Марком Рютте. Глава государства поблагодарил генсека за приглашение на саммит в Гааге, подчеркнув, что это является четким сигналом, что наше государство находится среди приоритетов повестки дня НАТО, сообщили в Офисе президента, пишет УНН.

Детали

"Решения Вашингтонского саммита прошлого года были очень важными, и важно, что этот курс не меняется", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина рассчитывает, что в итоговой декларации саммита НАТО будут сигналы относительно дальнейшей поддержки украинцев в борьбе против российских захватчиков.

Зеленский и Рютте скоординировали шаги в рамках саммита и обсудили общие ожидания от его результатов.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что рф продолжает свой ракетно-дроновый террор против гражданской инфраструктуры и людей. Поэтому одним из главных фокусов обсуждения было усиление ПВО и поддержка развития отечественного оборонного производства со стороны стран – членов НАТО", - рассказали в офисе Президента.

Также обсуждался вопрос доступа стран-партнеров Североатлантического Альянса к закупкам оружия.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник на борту Air Force One заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, где президент США ожидается позже в тот же день.

"Я скажу: "Как дела?" Он в сложной ситуации; он никогда не должен был там быть", - сказал Трамп.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Самолет президента США
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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