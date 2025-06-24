Зеленский встретился с президентами Евросовета и Еврокомиссии и Генсеком НАТО: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой, Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы скоординировать усилия между ЕС и Североатлантическим альянсом, передает УНН со ссылкой на ОП.

Для нас самое важное – единство стран НАТО, всей Европы и Европейского Союза. Это открывает путь к укреплению Украины, оказанию нам сильной поддержки, чтобы помочь всем нашим людям. Спасибо за противовоздушную оборону, дополнительные военные пакеты и за то, что вы крепко стоите рядом с нами – сказал Глава государства.

Марк Рютте выразил убеждение, что в будущем поддержка Украины будет обеспечена и тесно связана с оборонными расходами стран – членов НАТО.

Президент отметил, что Украина также рассчитывает на активное сотрудничество с государствами – членами ЕС в рамках нового оборонного инструмента SAFE (Security Action for Europe), который предусматривает выделение до 150 миллиардов евро для развития оборонной промышленности.

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Кроме того, во время встречи подробно речь шла о переговорном процессе по членству Украины в ЕС. Как отметили в ОП, Киев рассчитывает, что лидеры стран – членов Евросоюза достигнут консенсуса по открытию первого кластера "Основы".

Я очень рад недавней оценке Европейской комиссии относительно вашей поразительной работы по реформированию в таких сложных условиях. Без сомнения, мы достигли условий для продолжения переговорного процесса о вступлении в ЕС – отметил Антониу Кошта.

Стороны подробно обсудили дополнительные санкции против рф и подготовку 18-го санкционного пакета Европейского Союза, который должен усилить давление на российский энергетический и банковский секторы и теневой флот, а также снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов.

Мы должны давить на Президента путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно присоединился к переговорам о справедливом и длительном мире. Поэтому 18-й пакет санкций будет жестким, ощутимым – добавила Урсула фон Дер Ляйен.

Ранее

В Гааге Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Североатлантического Альянса (НАТО) Марком Рютте. Глава государства поблагодарил генсека за приглашение на саммит, в Гааге, подчеркнув, что это является четким сигналом, что наше государство находится среди приоритетов повестки дня НАТО.