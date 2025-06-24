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Зеленский встретился с президентами Евросовета и Еврокомиссии и Генсеком НАТО: о чем говорили

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами ЕС и НАТО для координации усилий. Обсуждались вопросы укрепления Украины, оборонного сотрудничества, переговоров по членству в ЕС и новые санкции против рф.

Зеленский встретился с президентами Евросовета и Еврокомиссии и Генсеком НАТО: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой, Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы скоординировать усилия между ЕС и Североатлантическим альянсом, передает УНН со ссылкой на ОП.

Для нас самое важное – единство стран НАТО, всей Европы и Европейского Союза. Это открывает путь к укреплению Украины, оказанию нам сильной поддержки, чтобы помочь всем нашим людям. Спасибо за противовоздушную оборону, дополнительные военные пакеты и за то, что вы крепко стоите рядом с нами 

– сказал Глава государства.

Марк Рютте выразил убеждение, что в будущем поддержка Украины будет обеспечена и тесно связана с оборонными расходами стран – членов НАТО.

Президент отметил, что Украина также рассчитывает на активное сотрудничество с государствами – членами ЕС в рамках нового оборонного инструмента SAFE (Security Action for Europe), который предусматривает выделение до 150 миллиардов евро для развития оборонной промышленности.

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Кроме того, во время встречи подробно речь шла о переговорном процессе по членству Украины в ЕС. Как отметили в ОП, Киев рассчитывает, что лидеры стран – членов Евросоюза достигнут консенсуса по открытию первого кластера "Основы".

Я очень рад недавней оценке Европейской комиссии относительно вашей поразительной работы по реформированию в таких сложных условиях. Без сомнения, мы достигли условий для продолжения переговорного процесса о вступлении в ЕС 

– отметил Антониу Кошта.

Стороны подробно обсудили дополнительные санкции против рф и подготовку 18-го санкционного пакета Европейского Союза, который должен усилить давление на российский энергетический и банковский секторы и теневой флот, а также снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов.

Мы должны давить на Президента путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно присоединился к переговорам о справедливом и длительном мире. Поэтому 18-й пакет санкций будет жестким, ощутимым 

– добавила Урсула фон Дер Ляйен.

Ранее

В Гааге Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Североатлантического Альянса (НАТО) Марком Рютте. Глава государства поблагодарил генсека за приглашение на саммит, в Гааге, подчеркнув, что это является четким сигналом, что наше государство находится среди приоритетов повестки дня НАТО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Tesla
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