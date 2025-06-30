Польша в пять раз увеличит производство боеприпасов для гаубиц. Это связано с тем, что страна стремится уменьшить зависимость от импортного оружия и защитить себя от российской угрозы на востоке, сообщает Financial Times со ссылкой на министра государственных активов Якуба Яворовского, пишет УНН.

Детали

В интервью Financial Times Яворовский заявил, что государственная оборонная группа PGZ "в ближайшие дни" получит 2,4 млрд злотых (663 млн долларов США) государственного финансирования для увеличения производства крупнокалиберных боеприпасов и решения одного из самых острых дефицитов обороны Польши.

Инвестиции направлены на увеличение годового производства группой 155-мм артиллерийских снарядов, используемых для гаубиц стандарта НАТО, и 120-мм снарядов для танков.

Война России в соседней Украине показала, что 155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и нужны в большом количестве. Наша цель в краткосрочной перспективе – значительно увеличить внутреннее производство этого типа вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и построить устойчивую основу для национальной автономии. Это один из наших приоритетов – сказал Яворовский.

Сейчас PGZ производит около 30 тысяч крупнокалиберных снарядов в год, и ожидается, что финансирование увеличит эту цифру более чем в пять раз до 150 000–180 000 ежегодно в течение трех лет, при этом производство остается в Польше, чтобы избежать зависимости от импортных компонентов.

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Польша является пропорционально самой крупной страной-расходником на оборону в НАТО, выделяя эквивалент 4,7% своего ВВП на военные нужды в бюджете этого года. Однако значительная часть этих расходов до сих пор была направлена на закупки из-за рубежа, главным образом из США и Южной Кореи.

Правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас переключает внимание на отечественное производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.

В то время как некоторые европейские оборонные компании, включая немецкую Rheinmetall, уже значительно увеличивают производство боеприпасов, Польша продолжает сталкиваться с острым дефицитом, а задержки в отрасли привлекли политическое внимание.

В апреле Кшиштоф Трофиняк внезапно ушел в отставку с поста главы PGZ всего через год, что, как сообщается, связано с опасениями относительно остановки производства. Его отставка совпала с резким предупреждением Дариуша Луковского, главы Бюро национальной безопасности Польши, что текущих запасов боеприпасов хватит лишь на одну-две недели боевых действий в случае нападения России.

Финансирование PGZ происходит после одобрения польским парламентом в ноябре 700 миллионов евро государственных инвестиций для укрепления возможностей страны по производству боеприпасов.

Яворовский сказал, что Grupa Azoty, крупнейшая химическая группа Польши, также запросила государственные средства для расширения деятельности в секторе боеприпасов путем производства ключевых материалов, таких как ракетное топливо и нитроцеллюлоза для взрывчатых веществ. Niewiadów, еще одна польская оборонная компания, также обращается за государственным финансированием для производства 155-мм снарядов.

Яворовский, который контролирует портфель из около 110 государственных предприятий, сказал, что Azoty была среди компаний, которые срочно нуждаются в реструктуризации.

Он частично объяснил финансовые трудности группы тем, что он назвал плохими и политически мотивированными инвестиционными решениями, принятыми во времена бывшего правительства партии "Право и справедливость" (PiS), которое было отстранено в конце 2023 года.

Согласно аудитам, проведенным с момента прихода к власти проевропейской коалиции Туска, государственные компании накопили совокупные убытки на сумму до 5 миллиардов евро из-за неэффективного управления и мошенничества, сказал Яворовский. Его министерство подало около 100 сообщений прокурору с требованием расследовать уголовные дела.

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В случае с "Азоты", по словам Яворовского, выживание группы зависит от получения одобрения кредиторами плана реструктуризации, который может включать увеличение доли государства с 33% до 49%. Однако, он сказал, что переговоры были задержаны Европейским инвестиционным банком, одним из кредиторов "Азоты".

Я ожидал, что они (Европейский инвестиционный банк – ред.) первыми воспользуются этой возможностью и предложат план реструктуризации. Моим удивлением было то, что они не настолько охотно, как я ожидал, судя по их мандату как банка развития и учитывая то, насколько поддерживают некоторые полностью коммерческие банки – сказал Яворовский.

Но ЕИБ заявил, что он "активно участвует в усилиях, направленных на обеспечение устойчивого развития Grupe Azoty". Банк с люксембургским офисом добавил, что сделал "конструктивные предложения", но отказался предоставить подробности, ссылаясь на статус компании, котирующейся на бирже, и текущие переговоры.

Дополнение

Европейские страны НАТО увеличивают расходы на оборону, но отказываются от американского оружия. Это связано с опасениями относительно политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который уже угрожал аннексировать территорию европейской страны.