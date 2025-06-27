Криза довіри: європейські країни нарощують оборону, але хочуть уникнути залежності від США
Київ • УНН
Європейські країни НАТО збільшують витрати на оборону, але відмовляються від американської зброї. Це пов'язано з побоюваннями щодо політики Трампа, який вже погрожував анексувати територію європейської країни.
Збільшення поставок американської зброї розцінюється вже наразі складніше, оскільки країни Європи обережно ставляться до тісніших обіймів зі США. Водночас країни НАТО більше орієнтовані покладатися у постачанні зброї на європейські компанії.
Про це пише Вloomberg, передає УНН.
Деталі
Для зміцнення збройних сил на тлі актуальних загроз у світі, серед яких - агресія рф проти України, - європейські союзники змушені також планувати види озброєнь, які не виробляються на континенті. На сьогодні союзникам у Європі доводиться робити висновок, що у певній категорії озброєнь можна лише покладатися на США. Але для європейських країн, які у ці дні схвалили найбільше збільшення військових витрат за десятиліття, ідея "Купуй американське" не виглядає привабливою.
Якщо змінювати вищезазначену залежність у певних аспектах зброї від США, союзники можуть опинитися під ризиком. Це логіно пояснюється, - на сьогодні президента Трамп "прийняв" ключового опонента – росію, а ще є вразив деяких погрозами анексувати територію європейської країни.
Таким чином, зв'язки стають дедалі складнішими, а електорат "обережно ставиться до тісніших обіймів зі США".
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Лідери країн Альянсу, такі як президент Франції Еммануель Макрон, наполягають на тому, щоб покладатися на європейські компанії в наданні озброєнь. ЄС прискорено виділив 150 мільярдів євро саме для цієї мети, як тільки обрали Трампа президентом США. Є не тільки учасники, що представляють старий континент, - є також Канада, що розглядає можливість виходу з очолюваної США програми виробництва винищувачів F-35. Також Оттава бачить перспективу у купівлі шведських літаків замість літаків США.
Ми більше не повинні направляти три чверті наших капітальних витрат на оборону в Америку
А що у Данії після фактору Гренландії?
Вloomberg пише, що група американських законодавців цієї весни вирушила до Копенгагена, щоб заохотити данських чиновників купувати більше американської зброї. Втім отримали чітку відповідь:
Нам подобається ваша зброя, але публічні погрози Трампа захопити Гренландію, данську територію, роблять її купівлю політично складною
Деякі данські політики пішли далі.
Купівля американської зброї - це ризик для безпеки, на який ми не можемо піти
Війна росії проти України, обмін розвідувальними і раптова зупинка
Навесні 2025 року, США зробили "крок назад" в обміні даними розвідки з Україною. Тоді, під час спілкування з журналістами, це рішення підтвердив наразі вже екс-радник з питань національної безпеки Майк Волц.
Тоді посадовець заявляв, що США "ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин".
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Раптове рішення адміністрації Трампа ненадовго призупинити даними з Україною на початку 2025 року стривожило союзників. Виявляється, що США можуть "зашкодити" під час кризи. Побоювання стали настільки сильними, що Пентагон був змушений публічно запевнити, що винищувач F-35 не має "аварійного вимикача".
Зростання залежності не уникнути?
Вloomberg пише, як би не зважували європейці свої наступні дії, США все ще мають значну перевагу у ключових галузях. Серед них: ракети та високотехнологічна зброя. І загалом пошук альтернатив для європейських країн наразі складний.
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Заплановане нарощування - вартістю до 14 трильйонів євро (16 трильйонів доларів) протягом наступного десятиліття з урахуванням відповідної інфраструктури значно перевищує нинішні можливості фрагментованого європейського оборонного сектору.
Про це свідчить висновок The Carlyle Group - американської корпорації, що спеціалізується на приватних інвестиціях.
Лідерство США в ключових галузях, особливо в ракетах та іншій високотехнологічній зброї, означає, що часто немає реальної альтернативи купівлі американської зброї.
Але у країнах Європи не залишають цю тему невирішеною, робляться кроки на зустріч змінам.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, уряд якого планує майже подвоїти витрати на основні оборонні товари цього року, заявив, що європейська промисловість потребує капітального ремонту, щоб задовольнити попит.
У нас забагато систем у Європі, у нас забагато одиниць, і те, що ми виробляємо, часто занадто складне, а отже, занадто дороге
Можливо ідея, коли європейці купуватимуть лише європейські військові засоби, нереалістична в найближчому майбутньому. Так вважає, Джуліанна Сміт, колишня посол США в НАТО. Але чи підходить визначення "абсолютно ні" для більш довгострокової перспективиі, з урахуванням того, у Європі схоже зрозміли, що не полишать цю тему.
Нагадаємо
На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону, зобов'язавшись щорічно інвестувати 5% ВВП в основні оборонні потреби до 2035 року. Декларація підтверджує відданість підтримці України.
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Трамп неодноразово вимагав, щоб члени НАТО почали витрачали набагато більше грошей на оборону. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте не має жодних сумнівів - це зроблено для стримування "до зубів" мілітаризованої росії, яка вже воює на кордонах НАТО - в Україні.
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