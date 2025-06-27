Криза довіри: європейські країни нарощують оборону, але хочуть уникнути залежності від США

$41.590.08
48.640.31
ukenru
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
Ексклюзив
16:06 • 16271 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
15:44 • 43101 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
15:12 • 73223 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
13:18 • 46000 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 147276 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 10:27 • 50000 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
27 червня, 10:12 • 64538 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
27 червня, 09:36 • 55314 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
27 червня, 09:07 • 51502 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 217874 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
89%
745мм
Популярнi новини
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:3027 червня, 09:20 • 87493 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 27 червня, 10:28 • 59678 перегляди
Іран відкинув заяви США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня27 червня, 10:36 • 39727 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 110622 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 101771 перегляди
Публікації
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
15:12 • 73202 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 101961 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 147249 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 110772 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 194633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції15:37 • 20285 перегляди
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci14:27 • 23009 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 101961 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 27 червня, 10:28 • 59782 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 105977 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
С-400
F-35 Lightning II
Tesla Model Y

Криза довіри: європейські країни нарощують оборону, але хочуть уникнути залежності від США

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Європейські країни НАТО збільшують витрати на оборону, але відмовляються від американської зброї. Це пов'язано з побоюваннями щодо політики Трампа, який вже погрожував анексувати територію європейської країни.

Криза довіри: європейські країни нарощують оборону, але хочуть уникнути залежності від США

Збільшення поставок американської зброї розцінюється вже наразі складніше, оскільки країни Європи обережно ставляться до тісніших обіймів зі США. Водночас країни НАТО більше орієнтовані покладатися у постачанні зброї на європейські компанії.

Про це пише Вloomberg, передає УНН.

Деталі

Для зміцнення збройних сил на тлі актуальних загроз у світі, серед яких - агресія рф проти України, - європейські союзники змушені також планувати види озброєнь, які не виробляються на континенті. На сьогодні союзникам у Європі доводиться робити висновок, що у певній категорії озброєнь можна лише покладатися на США. Але для європейських країн, які у ці дні схвалили найбільше збільшення військових витрат за десятиліття, ідея "Купуй американське" не виглядає привабливою.

Якщо змінювати вищезазначену залежність у певних аспектах зброї від США, союзники можуть опинитися під ризиком. Це логіно пояснюється, - на сьогодні президента Трамп "прийняв" ключового опонента – росію, а ще є вразив деяких погрозами анексувати територію європейської країни.

Таким чином, зв'язки стають дедалі складнішими, а електорат "обережно ставиться до тісніших обіймів зі США".

Ядерна програма Ірану: Трамп обговорював надання Тегерану доступу до 30 млрд доларів27.06.25, 14:58 • 1886 переглядiв

Лідери країн Альянсу, такі як президент Франції Еммануель Макрон, наполягають на тому, щоб покладатися на європейські компанії в наданні озброєнь.  ЄС прискорено виділив 150 мільярдів євро саме для цієї мети, як тільки обрали Трампа президентом США. Є не тільки учасники, що представляють старий континент, - є також Канада, що розглядає можливість виходу з очолюваної США програми виробництва винищувачів F-35. Також Оттава бачить перспективу у купівлі шведських літаків замість літаків США.

Ми більше не повинні направляти три чверті наших капітальних витрат на оборону в Америку

- заявив раніше цього місяця прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

А що у Данії після фактору Гренландії? 

Вloomberg пише, що група американських законодавців цієї весни вирушила до Копенгагена, щоб заохотити данських чиновників купувати більше американської зброї. Втім отримали чітку відповідь:

Нам подобається ваша зброя, але публічні погрози Трампа захопити Гренландію, данську територію, роблять її купівлю політично складною

- про це повідомила людина, знайома з цією зустріччю.

Деякі данські політики пішли далі.

Купівля американської зброї - це ризик для безпеки, на який ми не можемо піти

- заявив Расмус Ярлов, консервативний депутат, який очолює комітет з питань оборони в парламенті, в березні в своєму дописі на соціальній мережі X.

Війна росії проти України, обмін розвідувальними і раптова зупинка

Навесні 2025 року, США зробили "крок назад" в обміні даними розвідки з Україною. Тоді, під час спілкування з журналістами, це рішення підтвердив наразі вже екс-радник з питань національної безпеки Майк Волц.

Тоді посадовець заявляв, що США "ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин".

Серед мільйонів тендерів виявлено плани 11 ядерних військових баз рф: сотні схем об'єктів28.05.25, 14:57 • 3666 переглядiв

Раптове рішення адміністрації Трампа ненадовго призупинити  даними з Україною на початку 2025 року стривожило союзників. Виявляється, що США можуть "зашкодити" під час кризи. Побоювання стали настільки сильними, що Пентагон був змушений публічно запевнити, що винищувач F-35 не має "аварійного вимикача".

Зростання залежності не уникнути?

Вloomberg пише, як би не зважували європейці свої наступні дії, США все ще мають значну перевагу у ключових галузях. Серед них: ракети та високотехнологічна зброя. І загалом пошук альтернатив для європейських країн наразі складний. 

Трамп пообіцяв, що росія не нападе на країни НАТО, поки він президент26.06.25, 12:03 • 2490 переглядiв

Заплановане нарощування - вартістю до 14 трильйонів євро (16 трильйонів доларів) протягом наступного десятиліття з урахуванням відповідної інфраструктури значно перевищує нинішні можливості фрагментованого європейського оборонного сектору.

Про це свідчить висновок The Carlyle Group - американської корпорації, що спеціалізується на приватних інвестиціях.

Лідерство США в ключових галузях, особливо в ракетах та іншій високотехнологічній зброї, означає, що часто немає реальної альтернативи купівлі американської зброї.

- ідеться у матеріалі.

Але у країнах Європи не залишають цю тему невирішеною, робляться кроки на зустріч змінам. 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, уряд якого планує майже подвоїти витрати на основні оборонні товари цього року, заявив, що європейська промисловість потребує капітального ремонту, щоб задовольнити попит.

У нас забагато систем у Європі, у нас забагато одиниць, і те, що ми виробляємо, часто занадто складне, а отже, занадто дороге

- сказав Мерц цього тижня.

Можливо ідея, коли європейці купуватимуть лише європейські військові засоби, нереалістична в найближчому майбутньому. Так вважає, Джуліанна Сміт, колишня посол США в НАТО. Але чи підходить визначення "абсолютно ні" для більш довгострокової перспективиі, з урахуванням того, у Європі схоже зрозміли, що не полишать цю тему.

Нагадаємо

На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону, зобов'язавшись щорічно інвестувати 5% ВВП в основні оборонні потреби до 2035 року. Декларація підтверджує відданість підтримці України.

Президент США Дональд Трамп, використовуючи ультиматуми, змушує союзників по НАТО витрачати більше на утримання Альянсу та оборону регіону.

Трамп неодноразово вимагав, щоб члени НАТО почали витрачали набагато більше грошей на оборону. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте не має жодних сумнівів - це зроблено для стримування "до зубів" мілітаризованої росії, яка вже воює на кордонах НАТО - в Україні.

В Естонії готові приймати ядерні винищувачі НАТО: кремль прокоментував - це "небезпечне бажання"27.06.25, 15:49 • 2360 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Greenland
Марк Карні
F-35 Lightning II
Bloomberg
НАТО
Гаага
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Копенгаген
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Данія
Канада
Єнс Столтенберг
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9