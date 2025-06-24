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Трамп просить союзників по НАТО витрачати більше на оборону, але мовчить, що причиною є росія - NYT

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Президент США Дональд Трамп вимагає від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, але не називає причину, хоча нею є росія. Саміт НАТО в Гаазі буде зосереджений на збільшенні військових витрат, але питання Росії буде обходитися стороною, щоб не дратувати Трампа.

Трамп просить союзників по НАТО витрачати більше на оборону, але мовчить, що причиною є росія - NYT

Президент США Дональд Трамп, використовуючи ультиматуми, змушує союзників по НАТО витрачати більше на утримання Альянсу та оборону регіону, але мовчить про причини, чому Європа та інші учасники блоку мають так вчинити. Про це пише The New York Times, передає УНН.

А причиною є росія. Але на саміті, присвяченому тому, щоб зробити президента Трампа "щасливим", обговорення цього питання, як очікується, буде "приглушено". Коли лідери НАТО зустрінуться в Гаазі у вівторок, багато говоритимуть про президента Трампа та його зусилля щодо стримування Ірану. Але росія буде "слоном у кімнаті"

- йдеться в аналітичному матеріалі видання.

Деталі

Очікується, що будь-які сумніви щодо доцільності війни в Ірані чи американського втручання залишаться поза лаштунками саміту НАТО в Гаазі не лише тому, що більшість союзників не хочуть, щоб Тегеран мав бомбу, але й тому, що саміт був структурований таким чином, щоб уникнути роздратування Трампа. Оголошене припинення вогню, якщо воно буде дотримано, також має допомогти заспокоїти хвилювання.

Для НАТО головним питанням є росія, яка перебуває в центрі уваги зустрічі, присвяченої збільшенню військових витрат. Але це також буде незручним фоном, оскільки країни-члени навшпиньки обходять американського президента з його помітно неоднозначними стосунками з москвою.

Трамп неодноразово впродовж свого першого президентського терміну і тепер вимагав, щоб члени НАТО почали витрачали набагато більше грошей на оборону, але він не каже, на що саме спрямовані ці нові витрати.

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте не має жодних сумнівів - це зроблено для стримування "до зубів" мілітаризованої росії, яка вже воює на кордонах НАТО - в Україні. З деяким перебільшенням він нещодавно сказав британцям, що вони або витрачають те, що просить НАТО, "на безпеку наших суспільств", або "краще навчіться розмовляти російською".

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У квітні Рютте сказав: "Ми всі в НАТО погоджуємося, що росія є довгостроковою загрозою для території НАТО, для всієї євроатлантичної території".

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Але це не зовсім правда.

Трамп періодично виявляв розчарування президентом росії володимиром путіним за опір припиненню вогню в Україні. Але відмовився запровадити санкції проти росії або навіть визнати, що росія винна у вторгненні в Україну. Він хоче відновити економічні та дипломатичні відносини з москвою та постійно принижує та підриває авторитет Президента України Володимира Зеленського.

Минулого тижня на саміті "Великої сімки" в Канаді Трамп пішов раніше, поскаржився на те, що росія не входить до групи, і скасував зустріч із Зеленським. Очікується, що Трамп зробить свій візит до Гааги таким же коротким, менше ніж 24 години. Це буде перший саміт лідерів НАТО за його другий термін.

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На саміті мала бути прийнята нова стратегія НАТО щодо росії та російської загрози, яка замінить підхід, прийнятий наприкінці 1990-х років, коли альянс розглядав росію як потенційного партнера. Але нову стратегію було скасовано за наполяганням Вашингтона, щоб уникнути конфлікту з Трампом та його поки що марними спробами домовитися з росією щодо України.

Так само, засідання Ради НАТО-Україна, де лідери альянсу зустрінуться із Зеленським вже не є в перспективі, враховуючи неоднозначне ставлення Трампа до українського лідера. Хоча очікується зустріч міністрів нижчого рівня.

Нові цільові показники витрат мають стати головною метою та результатом цього короткого саміту. Він розпочнеться у вівторок з вечері, організованої голландською королівською родиною, і завершиться однією ранковою сесією в середу, після якої, як очікується, буде опубліковано історично коротке комюніке.

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Роль українського лідера Зеленського значно зменшилася, порівняно з нещодавніми самітами, де його боротьба з росією була в центрі уваги. Але, за словами двох високопоставлених європейських чиновників, він погодився приїхати після деяких вагань. Він буде присутній на вечері та проведе двосторонні зустрічі.

Загалом, організатори саміту зробили все можливе на догоду Трампу, аби зберегти формат блоку та не зіпсувати відносини з ключовим союзником по НАТО - США, від співпраці з яким Європа зараз дуже залежна.

Нагадаємо

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп попри попередні повідомлення планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Гаазі.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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Гаага
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