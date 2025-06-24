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Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі

Київ • УНН

 • 5004 перегляди

На саміті НАТО в Гаазі обговорюється підвищення витрат на оборону до 5% ВВП, що викликає суперечки серед країн-членів. Україна залишається на периферії, а її євроатлантична інтеграція фактично заморожена через позицію Трампа та Німеччини.

Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі

Сьогодні в Гаазі, Нідерланди, стартує саміт Північноатлантичного Альянсу (НАТО) під час якого розглядатиметься підняття рівня витрат усіх країн-членів до 5% ВВП. Чи вдасться європейським країнам досягти згоди з американським президентом Дональдом Трампом та чи варто Україні на щось розраховувати за результатами цієї зустрічі, з’ясовував журналіст УНН.

Україна і НАТО

Фактично Україна залишається на периферії. Місце для Володимира Зеленського лишилося лише під час традиційної вечері. Якщо такий тренд залишиться, то на наступний саміт його можуть в принципі не запросили. Всі дуже добре розуміють, хто хазяїн у НАТО. Хазяїн НАТО той, хто фактично утримує організацію. 80% витрат НАТО – це Сполучені Штати Америки

- вважає політолог Андрій Золотарьов.

Політолог наголосив, що для інших членів Альянсу позиція Трампа є очевидною. Очільник Білого дому фактично наклав вето на Північноатлантичну інтеграцію України.

Щодо подальших дій по вступу України в НАТО і євроатлантичної інтеграції всі дуже добре бачать фактичне вето Трампа. Німеччина також не робила жодних радикальних кроків по зміні позиції. Ще в 2008 році, коли Україна була за півкроку від отримання Плану дій по членству в НАТО, саме позиція Німеччини і Франції стала головною перепоною на шляху до того, щоб Україна дійсно отримала той документ, який є фактично дорожньою картою для подальшого членства в НАТО

- зазначив експерт.

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За словами експерта, дії партнерів України в НАТО так і лишилися на рівні декларації. До реальних дій вони так і не дійшли.

"Не зважаючи на цю політику очікування потужних сигналів, ми не бачимо, щоб це від декларації переходило до практичних кроків. Саміт в Гаазі фактично фіксує той факт, що північноатлантична інтеграція України по суті заморожена", - підвів підсумки Золотарьов.

Чого очікувати від саміту НАТО

Андрій Золотарьов також пояснив, що серед країн НАТО деякі вже впритул наблизилися до виконання вимоги Трампа про витрати на оборонну промисловість 5% ВВП. Зокрема, це стосується Польщі, яка попри регулярні зміни у вищих владних структурах завжди притримувалася такого курсу.

"Перша країна, яка почала підходити впритул до таких витрат серед європейських країн є Польща. Те, що ми бачимо зараз – це те, що жодна європейська країна НАТО не веде такої масштабної програми по модернізації збройних сил, яку веде Польща, яка диверсифікувала закупки озброєння у Південної Кореї, Сполучених Штатів, у Німеччини. І це стала політика, яка не змінюється незалежно від імені нового президента", - розповів політолог.

З іншого боку, за словами Золотарьова, такі витрати є надто серйозним випробуванням для соціального і політичного життя деяких інших країн-членів Альянсу. Це може призвести до посилення позиції ультраправих сил. Наприклад, проросійської "Альтернативи для Німеччини".

Для інших країн, які зараз живуть в стані дуже загостреного дефіциту бюджету, це політика, яка може привести до небажаних соціальних та політичних наслідків. Наприклад, якщо брати ту ж Німеччину, то 5% ВВП – це буде майже 40% витрат бюджету. Це може закінчитися перемогою "Альтернативи для Німеччини на виборах

- зазначив експерт.

Аналогічна ситуація спостерігається у Великій Британії, де "Партія реформ" може просто зламати двопартійну систему, яка традиційно вкорінилася в Об’єднаному Королівстві.

"Для Великої Британії це також буде майже 100% руйнування двопартійної системи, коли консерватори і лейбористи, змінюючи одне одного, забезпечують певну політичну стабільність. Фактично "Партія реформ" Найджела Хараджа вже дихає в спину як лейбористам, так і консерваторам. Це майже гарантія, що якщо Велика Британія потужно збільшить витрати на військові потреби, то це призведе і до таких політичних наслідків", - пояснив політолог.

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Підводячи підсумок, Золотарьов висловив думку, що матиме місце певний компроміс. Європейські країни підвищать витрати на ВВП, але не настільки високо, як того вимагає на даному етапі Трамп.

Саме тому буде певний опір таким намірам. Абсолютного схвалення не буде. Але Сполучені Штати на цьому наполягатимуть. Скоріш за все буде певний компроміс, що так, буде збільшуватись, але не до тієї контрольної цифри, яку вимагає Трамп

- підсумував Золотарьов.

Тривожні дзвіночки напередодні саміту НАТО

Reuters повідомляє, що Іспанія так і не погодилася підняти свої витрати до зазначених 5%. Прем’єр-міністр країни Педро Санчес домовився про виключення з вимоги витрачати 5% ВВП на оборону. Зокрема, він назвав її "непропорційною і непотрібною". За його словами, Іспанія може виконувати зобов'язання, витрачаючи 2,1% ВВП. Раніше вона мала найнижчу частку витрат на оборону в Альянсі - 1,28% ВВП торік.

Також ще одним тривожним дзвіночком стала заява міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, який, як повідомляє DW, напередодні саміту НАТО висловив сумнів у доцільності подальшого існування Північноатлантичного альянсу. Він наголосив на необхідності адаптації до змінених умов.

Крозетто вважає, що "часи змінилися" і закликав НАТО співпрацювати з глобальним Півднем, а також зазначив зменшення впливу Європейського Союзу.

"США та ЄС більше не є центром світу. НАТО має адаптуватися до змінених умов", - наголосив італійський міністр.

Наступні два дні можуть серйозно повпливати на майбутнє Північноатлантичного Альянсу, кардинально змінити його стратегію та сприйняття у світі. Який з можливих сценаріїв буде реалізовано – можемо дізнатися вже найближчим часом.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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