Зустріч Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу не відбудеться: Politico назвало причину

Засідання Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу в Гаазі на рівні лідерів не заплановане. Про повідомляє Politico з посиланням на власні неназвані джерела, інформує УНН.

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Зазначається, що наразі невідомо, чи візьме участь у саміті Президент України Володимир Зеленський, запрошений лише на відкриту вечерю у вівторок.

Засідання Ради "Україна-НАТО" в Гаазі не буде. Це ще одна поступка США, які, незважаючи на заклики деяких союзників провести таку сесію, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг завершити, як він обіцяв під час минулорічної кампанії - йдеться у статті.

Також, за інформацією видання, Дональд Трамп очікує лише одного великого результату від саміту лідерів НАТО наступного тижня – йдеться про збільшення витрат на оборону.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його можлива поїздка на саміт НАТО не прив'язана виключно до зустрічі з Дональдом Трампом. Він зазначив, що рішення про поїздку буде прийнято напередодні саміту, хоча ймовірність участі висока.

Європейські країни-члени НАТО можуть не спромогтися на 5% витрати на оборонну сферу - Politico