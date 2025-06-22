Зустріч Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу не відбудеться: Politico назвало причину
Київ • УНН
Засідання Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу в Гаазі не заплановане. Дональд Трамп очікує лише збільшення витрат на оборону від країн-членів Альянсу.
Засідання Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу в Гаазі на рівні лідерів не заплановане. Про повідомляє Politico з посиланням на власні неназвані джерела, інформує УНН.
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Зазначається, що наразі невідомо, чи візьме участь у саміті Президент України Володимир Зеленський, запрошений лише на відкриту вечерю у вівторок.
Засідання Ради "Україна-НАТО" в Гаазі не буде. Це ще одна поступка США, які, незважаючи на заклики деяких союзників провести таку сесію, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг завершити, як він обіцяв під час минулорічної кампанії
Також, за інформацією видання, Дональд Трамп очікує лише одного великого результату від саміту лідерів НАТО наступного тижня – йдеться про збільшення витрат на оборону.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його можлива поїздка на саміт НАТО не прив'язана виключно до зустрічі з Дональдом Трампом. Він зазначив, що рішення про поїздку буде прийнято напередодні саміту, хоча ймовірність участі висока.
Європейські країни-члени НАТО можуть не спромогтися на 5% витрати на оборонну сферу - Politico21.06.25, 18:58 • 2648 переглядiв