Заседание Совета "Украина-НАТО" на саммите Альянса не состоится: Politico назвало причину

Заседание Совета "Украина-НАТО" на саммите Альянса в Гааге на уровне лидеров не запланировано. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные неназванные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас неизвестно, примет ли участие в саммите Президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный лишь на открытый ужин во вторник.

Заседания Совета "Украина-НАТО" в Гааге не будет. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такую сессию, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог завершить, как он обещал во время прошлогодней кампании - говорится в статье.

Также, по информации издания, Дональд Трамп ожидает лишь одного большого результата от саммита лидеров НАТО на следующей неделе – речь идет об увеличении расходов на оборону.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его возможная поездка на саммит НАТО не привязана исключительно к встрече с Дональдом Трампом. Он отметил, что решение о поездке будет принято накануне саммита, хотя вероятность участия высока.

Европейские страны-члены НАТО могут не достичь 5% расходов на оборонную сферу - Politico