Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время саммита Североатлантического Альянса (НАТО) в Гааге будет требовать увеличения расходов на оборону от остальных членов НАТО. Однако пока трудно спрогнозировать, когда европейским странам Альянса удастся достичь таких показателей, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Трансатлантический военный альянс, состоящий из 32 стран, обязуется резко увеличить расходы на оборону до 5% ВВП — 3,5% ВВП на военные расходы и 1,5% на более свободно определенные усилия, связанные с обороной. Это обязательство, переломный момент, который может восстановить баланс трансатлантической безопасности, позволит Трампу, требовавшему от Европы взять на себя большую часть бремени собственной обороны, стать победителем на мировой арене.

"Они никак не достигнут 5% без Трампа. Так что он рассматривает это как большую победу, и это так", — сказал один чиновник администрации, которому была предоставлена анонимность для разговора о взглядах президента.

Трамп намерен выступить с речью в среду после завершения саммита, в которой провозгласит о новом обязательстве по расходам и своей собственной каталитической роли. Но победа Трампа не помешает ему давить на страны, чтобы они делали еще больше и быстрее, что может оказаться сложным для некоторых членов альянса.

Испания, член НАТО с самым низким уровнем расходов на оборону, просит об исключении из нового обязательства, и существуют широкие разногласия относительно даты, к которой это обязательство по расходам должно быть выполнено.

"Они думают о сроках, которые, честно говоря, составляют десятилетия. Трамп, вероятно, думает о сроках до конца этого десятилетия, если не раньше. Именно тогда, я думаю, саммит может провалиться", — сказал Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО при президенте Бараке Обаме.

Хотя союзники по НАТО расходятся во мнениях относительно деталей обязательства по безопасности, существует широкое согласие относительно первоочередной важности обеспечения удовлетворенности Трампа и поддержания единого фронта в Гааге, учитывая, что война россии в Украине еще далеко не закончилась, а внешнеполитическое внимание Америки все больше смещается на Азию и Ближний Восток.

Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО

Для достижения этой цели организаторы саммита упростили встречу, сократив типичную двухдневную встречу до 24 часов и сосредоточив ее на обещании Трампа, которое было согласовано заранее, и почти ни на чем другом.

"Он должен получить признание за эти 5% — именно поэтому мы проводим саммит. Все остальное упрощается, чтобы минимизировать риск", — сказал один европейский чиновник оборонного ведомства, которому предоставлено право анонимности для откровенного разговора о частных разговорах на правительственном уровне.

Насколько реальны требования Трампа

Трамп давно жаловался, что США берут на себя слишком много расходов на защиту мира, и подтолкнул не только членов НАТО к увеличению своих оборонных бюджетов. Администрация Белого дома также давит на Японию, союзника, который не является членом НАТО и стремится заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном, чтобы она значительно увеличила свои оборонные расходы, а Пентагон называет 5% ориентир новым "глобальным стандартом".

Это стандарт, которого многим странам может быть трудно достичь. Испанию, которая находится далеко от восточного фланга Альянса, было трудно убедить, как и другие меньшие страны, такие как Италия и Бельгия, которые до сих пор не достигли уровня 2%, принятого Альянсом в 2014 году.

Даже Великобритания, одна из крупнейших военных держав Европы, отказалась от срока 2032 года. Излагая план увеличения оборонных расходов, премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Великобритания достигнет 2,5% к 2027 году. Он также выразил уверенность в достижении 3% не позднее 2034 года.

Дополнение

Администрация Трампа требует от азиатских союзников, включая Южную Корею, тратить до 5% ВВП на оборону. Это может привести к значительному увеличению оборонных бюджетов и споров по вопросам их военного присутствия.