Європейські країни-члени НАТО можуть не спромогтися на 5% витрати на оборонну сферу - Politico

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час саміту Північноатлантичного Альянсу (НАТО) у Гаазі буде вимагати збільшення витрат на оборону від решти членів НАТО. Проте наразі важко спрогнозувати, коли європейським країнам Альянсу вдасться досягти таких показників, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Трансатлантичний військовий альянс, що складається з 32 країн, зобов'яжеться різко збільшити витрати на оборону до 5% ВВП — 3,5% ВВП на військові витрати та 1,5% на більш вільно визначені зусилля, пов'язані з обороною. Це зобов'язання, переломний момент, який може відновити баланс трансатлантичної безпеки, дозволить Трампу, який вимагав від Європи взяти на себе більшу частину тягаря власної оборони, стати переможцем на світовій арені.

"Вони ніяк не досягнуть 5% без Трампа. Тож він розглядає це як велику перемогу, і це так", — сказав один чиновник адміністрації, якому було надано анонімність для розмови про погляди президента.

Трамп має намір виступити з промовою в середу після завершення саміту, в якій проголосить про нове зобов'язання щодо витрат та свою власну каталітичну роль. Але перемога Трампа не завадить йому тиснути на країни, щоб вони робили ще більше і швидше, що може виявитися складним для деяких членів альянсу.

Іспанія, член НАТО з найнижчим рівнем витрат на оборону, просить про виняток з нового зобов'язання, і існують широкі розбіжності щодо дати, до якої це зобов'язання по витратах має бути виконане.

"Вони думають про терміни, які, чесно кажучи, становлять десятиліття. Трамп, ймовірно, думає про терміни до кінця цього десятиліття, якщо не раніше. Саме тоді, я думаю, саміт може провалитися", — сказав Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО за часів президента Барака Обами.

Хоча союзники по НАТО розходяться в думках щодо деталей зобов'язання щодо безпеки, існує широка згода щодо першочергової важливості забезпечення задоволеності Трампа та підтримки єдиного фронту в Гаазі, враховуючи, що війна росії в Україні ще далеко не закінчилася, а зовнішньополітична увага Америки все більше зміщується на Азію та Близький Схід.

Міністр оборони Італії сумнівається в доцільності подальшого існування НАТО

Для досягнення цієї мети організатори саміту спростили зустріч, скоротивши типову дводенну зустріч до 24 годин та зосередивши її на обіцянці Трампа, яка була узгоджена заздалегідь, і майже ні на чому іншому.

"Він має отримати визнання за ці 5% — саме тому ми проводимо саміт. Все інше спрощується, щоб мінімізувати ризик", — сказав один європейський чиновник оборонного відомства, якому надано право анонімності для відвертої розмови про приватні розмови на урядовому рівні.

Наскільки реальні вимоги Трампа

Трамп давно скаржився, що США беруть на себе занадто багато витрат на захист світу, і підштовхнув не лише членів НАТО до збільшення своїх оборонних бюджетів. Адміністрація Білого дому також тисне на Японію, союзника, який не є членом НАТО та прагне укласти нову торговельну угоду з Вашингтоном, щоб вона значно збільшила свої оборонні витрати, а Пентагон називає 5% орієнтир новим "глобальним стандартом".

Це стандарт, якого багатьом країнам може бути важко досягти. Іспанію, яка знаходиться далеко від східного флангу Альянсу, було важко переконати, як і інші менші країни, такі як Італія та Бельгія, які досі не досягли рівня 2%, прийнятого Альянсом у 2014 році.

Навіть Велика Британія, одна з найбільших військових держав Європи, відмовилася від терміну 2032 року. Викладаючи план збільшення оборонних витрат, прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що Велика Британія досягне 2,5 відсотка до 2027 року. Він також висловив впевненість у досягненні 3% не пізніше 2034 року.

Доповнення

Адміністрація Трампа вимагає від азійських союзників, включаючи Південну Корею, витрачати до 5% ВВП на оборону. Це може призвести до значного збільшення оборонних бюджетів та суперечок з питань їх військової присутності.