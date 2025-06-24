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Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге

Киев • УНН

 • 2918 просмотра

На саммите НАТО в Гааге обсуждается повышение расходов на оборону до 5% ВВП, что вызывает споры среди стран-членов. Украина остается на периферии, а ее евроатлантическая интеграция фактически заморожена из-за позиции Трампа и Германии.

Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге

Сегодня в Гааге, Нидерланды, стартует саммит Североатлантического Альянса (НАТО), в ходе которого будет рассматриваться повышение уровня расходов всех стран-членов до 5% ВВП. Удастся ли европейским странам достичь согласия с американским президентом Дональдом Трампом и стоит ли Украине на что-то рассчитывать по результатам этой встречи, выяснял журналист УНН.

Украина и НАТО

Фактически Украина остается на периферии. Место для Владимира Зеленского осталось только во время традиционного ужина. Если такой тренд сохранится, то на следующий саммит его могут в принципе не пригласить. Все очень хорошо понимают, кто хозяин в НАТО. Хозяин НАТО тот, кто фактически содержит организацию. 80% расходов НАТО – это Соединенные Штаты Америки

- считает политолог Андрей Золотарев.

Политолог подчеркнул, что для других членов Альянса позиция Трампа очевидна. Глава Белого дома фактически наложил вето на Североатлантическую интеграцию Украины.

Что касается дальнейших действий по вступлению Украины в НАТО и евроатлантической интеграции, все очень хорошо видят фактическое вето Трампа. Германия также не предпринимала никаких радикальных шагов по изменению позиции. Еще в 2008 году, когда Украина была в полушаге от получения Плана действий по членству в НАТО, именно позиция Германии и Франции стала главной преградой на пути к тому, чтобы Украина действительно получила тот документ, который является фактически дорожной картой для дальнейшего членства в НАТО

- отметил эксперт.

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По словам эксперта, действия партнеров Украины в НАТО так и остались на уровне декларации. До реальных действий они так и не дошли.

"Несмотря на эту политику ожидания мощных сигналов, мы не видим, чтобы это от декларации переходило к практическим шагам. Саммит в Гааге фактически фиксирует тот факт, что североатлантическая интеграция Украины по сути заморожена", - подвел итоги Золотарев.

Чего ожидать от саммита НАТО

Андрей Золотарев также пояснил, что среди стран НАТО некоторые уже вплотную приблизились к выполнению требования Трампа о расходах на оборонную промышленность 5% ВВП. В частности, это касается Польши, которая, несмотря на регулярные изменения в высших властных структурах, всегда придерживалась такого курса.

"Первая страна, которая начала подходить вплотную к таким расходам среди европейских стран, это Польша. То, что мы видим сейчас – это то, что ни одна европейская страна НАТО не ведет такой масштабной программы по модернизации вооруженных сил, которую ведет Польша, которая диверсифицировала закупки вооружения у Южной Кореи, Соединенных Штатов, у Германии. И это стала политика, которая не меняется независимо от имени нового президента", - рассказал политолог.

С другой стороны, по словам Золотарева, такие расходы являются слишком серьезным испытанием для социальной и политической жизни некоторых других стран-членов Альянса. Это может привести к усилению позиции ультраправых сил. Например, пророссийской "Альтернативы для Германии".

Для других стран, которые сейчас живут в состоянии очень острого дефицита бюджета, это политика, которая может привести к нежелательным социальным и политическим последствиям. Например, если брать ту же Германию, то 5% ВВП – это будет почти 40% расходов бюджета. Это может закончиться победой "Альтернативы для Германии" на выборах

- отметил эксперт.

Аналогичная ситуация наблюдается в Великобритании, где "Партия реформ" может просто сломать двухпартийную систему, которая традиционно укоренилась в Объединенном Королевстве.

"Для Великобритании это также будет почти 100% разрушение двухпартийной системы, когда консерваторы и лейбористы, сменяя друг друга, обеспечивают определенную политическую стабильность. Фактически "Партия реформ" Найджела Фараджа уже дышит в спину как лейбористам, так и консерваторам. Это почти гарантия, что если Великобритания мощно увеличит расходы на военные нужды, то это приведет и к таким политическим последствиям", - пояснил политолог.

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Подводя итог, Золотарев выразил мнение, что будет иметь место определенный компромисс. Европейские страны повысят расходы на ВВП, но не настолько высоко, как того требует на данном этапе Трамп.

Именно поэтому будет определенное сопротивление таким намерениям. Абсолютного одобрения не будет. Но Соединенные Штаты на этом будут настаивать. Скорее всего, будет определенный компромисс, что да, будет увеличиваться, но не до той контрольной цифры, которую требует Трамп

- подытожил Золотарев.

Тревожные звоночки накануне саммита НАТО

Reuters сообщает, что Испания так и не согласилась поднять свои расходы до указанных 5%. Премьер-министр страны Педро Санчес договорился об исключении из требования тратить 5% ВВП на оборону. В частности, он назвал ее "непропорциональной и ненужной". По его словам, Испания может выполнять обязательства, тратя 2,1% ВВП. Ранее она имела самую низкую долю расходов на оборону в Альянсе - 1,28% ВВП в прошлом году.

Также еще одним тревожным звоночком стало заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, который, как сообщает DW, накануне саммита НАТО выразил сомнение в целесообразности дальнейшего существования Североатлантического альянса. Он подчеркнул необходимость адаптации к изменившимся условиям.

Крозетто считает, что "времена изменились" и призвал НАТО сотрудничать с глобальным Югом, а также отметил уменьшение влияния Европейского Союза.

"США и ЕС больше не являются центром мира. НАТО должно адаптироваться к изменившимся условиям", - подчеркнул итальянский министр.

Следующие два дня могут серьезно повлиять на будущее Североатлантического Альянса, кардинально изменить его стратегию и восприятие в мире. Какой из возможных сценариев будет реализован – можем узнать уже в ближайшее время.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Педро Санчес
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Германия
Владимир Зеленский
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