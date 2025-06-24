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Ми розбудовуємо міст між Україною і НАТО - Рютте

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про розбудову "мосту" між Україною та НАТО, що є наступним кроком після Вашингтонського саміту. Україна отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги з початку 2025 року.

Ми розбудовуємо міст між Україною і НАТО - Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що йде розбудова "мосту" між Україною і НАТО. За його словами, про Україну  на саміті в Гаазі буде важлива згадка, передає УНН.

Ми розбудовуємо "міст" між Україною і НАТО, як і говорило Вашингтонське рішення 

– пояснив Рютте.

Генсек Альянсу заявив, що рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті в Гаазі, буде наступним кроком у розбудові цього "мосту".

Щодо України буде важлива згадка, яка насправді побудована на основі рішення минулорічного Вашингтонського саміту, яке підтвердило незворотний шлях України до НАТО 

– наголосив Рютте.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході. З початку 2025 року Україна вже отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Марк Рютте
НАТО
Гаага
Вашингтон
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