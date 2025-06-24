Ми розбудовуємо міст між Україною і НАТО - Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про розбудову "мосту" між Україною та НАТО, що є наступним кроком після Вашингтонського саміту. Україна отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги з початку 2025 року.
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що йде розбудова "мосту" між Україною і НАТО. За його словами, про Україну на саміті в Гаазі буде важлива згадка, передає УНН.
Ми розбудовуємо "міст" між Україною і НАТО, як і говорило Вашингтонське рішення
Генсек Альянсу заявив, що рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті в Гаазі, буде наступним кроком у розбудові цього "мосту".
Щодо України буде важлива згадка, яка насправді побудована на основі рішення минулорічного Вашингтонського саміту, яке підтвердило незворотний шлях України до НАТО
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході. З початку 2025 року Україна вже отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги.