Ми розбудовуємо міст між Україною і НАТО - Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що йде розбудова "мосту" між Україною і НАТО. За його словами, про Україну на саміті в Гаазі буде важлива згадка, передає УНН.

Ми розбудовуємо "міст" між Україною і НАТО, як і говорило Вашингтонське рішення – пояснив Рютте.

Генсек Альянсу заявив, що рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті в Гаазі, буде наступним кроком у розбудові цього "мосту".

Щодо України буде важлива згадка, яка насправді побудована на основі рішення минулорічного Вашингтонського саміту, яке підтвердило незворотний шлях України до НАТО – наголосив Рютте.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході. З початку 2025 року Україна вже отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги.