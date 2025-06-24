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Мы строим мост между Украиной и НАТО - Рютте

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о строительстве "моста" между Украиной и НАТО, что является следующим шагом после Вашингтонского саммита. Украина получила 35 миллиардов долларов военной помощи с начала 2025 года.

Мы строим мост между Украиной и НАТО - Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте заявил, что идет строительство "моста" между Украиной и НАТО. По его словам, об Украине на саммите в Гааге будет важное упоминание, передает УНН.

Мы строим "мост" между Украиной и НАТО, как и говорило Вашингтонское решение

– пояснил Рютте.

Генсек Альянса заявил, что решение, которое примут лидеры государств-членов НАТО на саммите в Гааге, будет следующим шагом в строительстве этого "моста".

Что касается Украины, будет важное упоминание, которое на самом деле построено на основе решения прошлогоднего Вашингтонского саммита, подтвердившего необратимый путь Украины в НАТО

– подчеркнул Рютте.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. С начала 2025 года Украина уже получила 35 миллиардов долларов военной помощи.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Вашингтон
Украина
Tesla
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