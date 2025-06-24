Мы строим мост между Украиной и НАТО - Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте заявил, что идет строительство "моста" между Украиной и НАТО. По его словам, об Украине на саммите в Гааге будет важное упоминание, передает УНН.

Мы строим "мост" между Украиной и НАТО, как и говорило Вашингтонское решение – пояснил Рютте.

Генсек Альянса заявил, что решение, которое примут лидеры государств-членов НАТО на саммите в Гааге, будет следующим шагом в строительстве этого "моста".

Что касается Украины, будет важное упоминание, которое на самом деле построено на основе решения прошлогоднего Вашингтонского саммита, подтвердившего необратимый путь Украины в НАТО – подчеркнул Рютте.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. С начала 2025 года Украина уже получила 35 миллиардов долларов военной помощи.