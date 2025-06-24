Підтримка України з боку НАТО лишається на високому рівні попри ситуацію на Близькому Сході - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що попри ситуацію на Близькому Сході, Альянс не припинить підтримки України. Він нагадав, що в 2025 році наша держава вже отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги, пише УНН з посиланням на інтерв’ю Рютте на Громадському форумі НАТО.

Деталі

Вам не слід займатися політикою та військовими справами взагалі, якщо ви може займатися лише одним питанням за раз, а потім нехай інші люди беруть все на себе, тому я думаю, що високопоставлені політики та військові можуть займатися водночас і Україною, і Близьким Сходом - пояснив свою думку Рютте.

Генсек НАТО нагадав, що від початку 2025 року НАТО вже виділило України 35 мільярдів доларів військової допомоги. При цьому за увесь минулий рік загальна сума такої допомоги складала 50 мільярдів.

На даний момент європейці та канадці пообіцяли на цей рік 35 мільярдів доларів військової підтримки Україні. Минулого року це було трохи більше 50 мільярдів за весь рік, зараз, перш ніж ми дійдемо до півроку, це вже 35 мільярдів - повідомив Рютте.

Рютте також запевнив, що підтримка України з боку НАТО все ще залишається на високому рівні. Він додав, що європейці повинні взяти на себе основний тягар у цьому напрямку.

Підтримка України все ще на високому рівні, навіть вищому ніж минулого року, і ми також бачимо перенесення тягаря зі США на канадців та європейців. Я вважаю справедливим, що ми, як європейці, беремо на себе більшу частку цього тягаря

Доповнення

За словами Рютте, в межах НАТО зростає занепокоєння щодо ймовірного нападу росії на країни Альянсу в найближчі 3–7 років. Окрему увагу також слід звернути на зростаючу військову міць Китаю. Для запобігання загрозі країнам-союзникам потрібно негайно збільшити оборонні бюджети та посилити армії.