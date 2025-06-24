Підтримка України з боку НАТО лишається на високому рівні попри ситуацію на Близькому Сході - Рютте

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
09:02 • 18971 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
08:36 • 46731 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є
Ексклюзив
08:07 • 46535 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
07:47 • 58392 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
07:34 • 51524 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
06:40 • 43734 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
05:31 • 58242 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 58537 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 263445 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 120244 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.3м/с
68%
746мм
Популярнi новини
Нічна атака на Сумщину: загинули троє людей, серед них - дитина24 червня, 01:14 • 74975 перегляди
Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару, вказуючи на зв'язки Тегерана з рф24 червня, 02:25 • 95472 перегляди
Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня24 червня, 03:59 • 89179 перегляди
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном05:38 • 88199 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС06:16 • 72365 перегляди
Публікації
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 18372 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 40018 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 88365 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу23 червня, 16:46 • 263453 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА23 червня, 13:36 • 190038 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 86233 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 165737 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 288443 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 156034 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 153307 перегляди
Актуальне
Мі-8
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)
TikTok

Підтримка України з боку НАТО лишається на високому рівні попри ситуацію на Близькому Сході - Рютте

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході. З початку 2025 року Україна вже отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги.

Підтримка України з боку НАТО лишається на високому рівні попри ситуацію на Близькому Сході - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що попри ситуацію на Близькому Сході, Альянс не припинить підтримки України. Він нагадав, що в 2025 році наша держава вже отримала 35 мільярдів доларів військової допомоги, пише УНН з посиланням на інтерв’ю Рютте на Громадському форумі НАТО.

Деталі

Вам не слід займатися політикою та військовими справами взагалі, якщо ви може займатися лише одним питанням за раз, а потім нехай інші люди беруть все на себе, тому я думаю, що високопоставлені політики та військові можуть займатися водночас і Україною, і Близьким Сходом

- пояснив свою думку Рютте.

Генсек НАТО нагадав, що від початку 2025 року НАТО вже виділило України 35 мільярдів доларів військової допомоги. При цьому за увесь минулий рік загальна сума такої допомоги складала 50 мільярдів.

На даний момент європейці та канадці пообіцяли на цей рік 35 мільярдів доларів військової підтримки Україні. Минулого року це було трохи більше 50 мільярдів за весь рік, зараз, перш ніж ми дійдемо до півроку, це вже 35 мільярдів

- повідомив Рютте.

Рютте також запевнив, що підтримка України з боку НАТО все ще залишається на високому рівні. Він додав, що європейці повинні взяти на себе основний тягар у цьому напрямку.

Підтримка України все ще на високому рівні, навіть вищому ніж минулого року, і ми також бачимо перенесення тягаря зі США на канадців та європейців. Я вважаю справедливим, що ми, як європейці, беремо на себе більшу частку цього тягаря

Доповнення

За словами Рютте, в межах НАТО зростає занепокоєння щодо ймовірного нападу росії на країни Альянсу в найближчі 3–7 років. Окрему увагу також слід звернути на зростаючу військову міць Китаю. Для запобігання загрозі країнам-союзникам потрібно негайно збільшити оборонні бюджети та посилити армії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Канада
Китайська Народна Республіка
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9