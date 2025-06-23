За кілька років росія може бути готова атакувати НАТО, якщо Альянс не посилить оборону - Рютте

В межах НАТО зростає занепокоєння щодо ймовірного нападу росії на країни Альянсу в найближчі 3–7 років. Окрему увагу також слід звернути на зростаючу військову міць Китаю. Для запобігання загрозі країнам-союзникам потрібно негайно збільшити оборонні бюджети та посилити армії.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні саміту НАТО в Гаазі, передає кореспондент УНН.

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За його словами таке занепокоєння поділяють багато членів Альянсу, зокрема представники військового та розвідувального керівництва.

Якщо росія нападе на нас, наша реакція буде руйнівною для росіян. Але в багатьох колах НАТО існує велике занепокоєння. Кілька тижнів тому ми чули, як начальник оборони Німеччини та багато інших високопоставлених військових лідерів говорили про це, а також високопоставлені представники розвідувального співтовариства говорили про те, що через три, п'ять, сім років росія зможе успішно атакувати нас - сказав Рютте.

Він наголосив, що необхідно "вже сьогодні суттєво збільшувати оборонні бюджети", аби зміцнити спроможність НАТО реагувати на можливі виклики в найближчі роки. Це стосується як закупівель сучасного озброєння, так і збільшення військових.

Рютте також застеріг не обмежувати увагу лише до дій росії, адже КНР стрімко розвиває свої збройні сили. За його словами, "кількість китайських військових кораблів вже зрівнялася з американською, а до 2030 року флот Китаю може зрости до 450 одиниць", паралельно з нарощуванням ядерного арсеналу.

І ми повинні бути впевнені та переконатися, що можемо захистити себе від цього - додав він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас попередила про пряму загрозу від Кремля через кібератаки, саботаж та військові маневри. росія витрачає на оборону більше, ніж усі країни ЄС разом, що свідчить про підготовку до довготривалої агресії.