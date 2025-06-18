У росії є план довгострокової агресії проти Європи - Каллас

росія вже є прямою загрозою для Європейського Союзу, а її зростаючі військові витрати свідчать про підготовку до довготривалої агресії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

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Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас попередила про небезпеку, що походить від кремля, вказуючи на нещодавні кібератаки, акти саботажу та провокаційні військові маневри.

Виступаючи перед європейськими законодавцями у Страсбурзі, Калас нагадала про порушення повітряного простору, удари по енергетичній інфраструктурі та атаки рф на підводні кабелі.

росія вже є прямою загрозою для Європейського Союзу – заявила з цього приводу Каллас.

За її словами, кремль вкладає в оборону більше, ніж усі 27 країн ЄС разом.

росія вже витрачає на оборону більше, ніж 27 країн ЄС разом узяті - заявила вона.

"Цього року вони інвестують більше на оборону, ніж на власну охорону здоров’я, освіту та соціальну політику разом узяті", – підкреслила Каллас.

Очільниця дипломатії ЄС зауважила, що поточні витрати свідчать про цілеспрямовану стратегію.

"Це довгостроковий план для довгострокової агресії. Ви не витрачаєте стільки на військові, якщо не плануєте їх використовувати", – наголосила вона, виступаючи перед європейськими законодавцями у Страсбурзі.

Європа зазнає нападу, а наш континент перебуває у світі, який стає дедалі небезпечнішим – додала Каллас.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив активну мілітаризацію росії.

росія виробляє за три місяці стільки ж зброї та боєприпасів, скільки 32 союзники разом виробляють за рік – заявив Рютте.

Згідно з оцінками, москва може наважитися на напад на одного з союзників НАТО ще до кінця цього десятиліття.

Німеччина також фіксує небезпечні сигнали. Очільник BND Бруно Кал зазначив, що кремль не зупиниться на Україні.

Ми дуже впевнені, і в нас є розвідувальні докази цього, що Україна — це лише крок на шляху на Захід. Вони хочуть катапультувати НАТО назад до стану, в якому воно було наприкінці 1990-х років. Вони хочуть вигнати Америку з Європи, і вони використовуватимуть будь-які засоби для досягнення цього. Це потрібно придушити в зародку. Стримування – це найбільш безкровний спосіб запобігти війні – сказав Кал в ефірі подкасту Table Today.

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На тлі таких загроз НАТО готується ухвалити нові зобов’язання з інвестицій в оборону на саміті в Нідерландах наступного тижня. Очікується, що країни-члени вкладуть додаткові мільярди доларів у безпековий сектор.

Європейські експерти попереджають, що кремль намагається підірвати підтримку України в ЄС, здійснюючи цілеспрямовані атаки.

Крім того, на континенті зростають побоювання, що росія може перевірити на міцність гарантії безпеки за статтею 5 НАТО.