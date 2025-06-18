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У росії є план довгострокової агресії проти Європи - Каллас

Київ • УНН

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Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас попередила про пряму загрозу від Кремля через кібератаки, саботаж та військові маневри. Росія витрачає на оборону більше, ніж усі країни ЄС разом, що свідчить про підготовку до довготривалої агресії.

У росії є план довгострокової агресії проти Європи - Каллас

росія вже є прямою загрозою для Європейського Союзу, а її зростаючі військові витрати свідчать про підготовку до довготривалої агресії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас попередила про небезпеку, що походить від кремля, вказуючи на нещодавні кібератаки, акти саботажу та провокаційні військові маневри.

Виступаючи перед європейськими законодавцями у Страсбурзі, Калас нагадала про порушення повітряного простору, удари по енергетичній інфраструктурі та атаки рф на підводні кабелі.

росія вже є прямою загрозою для Європейського Союзу

– заявила з цього приводу Каллас.

За її словами, кремль вкладає в оборону більше, ніж усі 27 країн ЄС разом.

росія вже витрачає на оборону більше, ніж 27 країн ЄС разом узяті

- заявила вона.

"Цього року вони інвестують більше на оборону, ніж на власну охорону здоров’я, освіту та соціальну політику разом узяті", – підкреслила Каллас.

Очільниця дипломатії ЄС зауважила, що поточні витрати свідчать про цілеспрямовану стратегію.

"Це довгостроковий план для довгострокової агресії. Ви не витрачаєте стільки на військові, якщо не плануєте їх використовувати", – наголосила вона, виступаючи перед європейськими законодавцями у Страсбурзі.

Європа зазнає нападу, а наш континент перебуває у світі, який стає дедалі небезпечнішим

– додала Каллас.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив активну мілітаризацію росії.

росія виробляє за три місяці стільки ж зброї та боєприпасів, скільки 32 союзники разом виробляють за рік

– заявив Рютте.

Згідно з оцінками, москва може наважитися на напад на одного з союзників НАТО ще до кінця цього десятиліття.

Німеччина також фіксує небезпечні сигнали. Очільник BND Бруно Кал зазначив, що кремль не зупиниться на Україні.

Ми дуже впевнені, і в нас є розвідувальні докази цього, що Україна — це лише крок на шляху на Захід. Вони хочуть катапультувати НАТО назад до стану, в якому воно було наприкінці 1990-х років. Вони хочуть вигнати Америку з Європи, і вони використовуватимуть будь-які засоби для досягнення цього. Це потрібно придушити в зародку. Стримування – це найбільш безкровний спосіб запобігти війні 

– сказав Кал в ефірі подкасту Table Today.

Додатково

На тлі таких загроз НАТО готується ухвалити нові зобов’язання з інвестицій в оборону на саміті в Нідерландах наступного тижня. Очікується, що країни-члени вкладуть додаткові мільярди доларів у безпековий сектор.

Європейські експерти попереджають, що кремль намагається підірвати підтримку України в ЄС, здійснюючи цілеспрямовані атаки.

Крім того, на континенті зростають побоювання, що росія може перевірити на міцність гарантії безпеки за статтею 5 НАТО.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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Марк Рютте
Кая Каллас
НАТО
Європейський Союз
Німеччина
Нідерланди
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