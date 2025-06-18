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У России есть план долгосрочной агрессии против Европы - Каллас

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила о прямой угрозе от Кремля через кибератаки, саботаж и военные маневры. Россия тратит на оборону больше, чем все страны ЕС вместе, что свидетельствует о подготовке к долговременной агрессии.

У России есть план долгосрочной агрессии против Европы - Каллас

Россия уже представляет прямую угрозу для Европейского Союза, а ее растущие военные расходы свидетельствуют о подготовке к длительной агрессии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила об опасности, исходящей от кремля, указывая на недавние кибератаки, акты саботажа и провокационные военные маневры.

Выступая перед европейскими законодателями в Страсбурге, Каллас напомнила о нарушениях воздушного пространства, ударах по энергетической инфраструктуре и атаках рф на подводные кабели.

Россия уже представляет прямую угрозу для Европейского Союза

- заявила по этому поводу Каллас.

По ее словам, кремль вкладывает в оборону больше, чем все 27 стран ЕС вместе.

Россия уже тратит на оборону больше, чем 27 стран ЕС вместе взятые

- заявила она.

"В этом году они инвестируют больше на оборону, чем на собственное здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые", – подчеркнула Каллас.

Глава дипломатии ЕС отметила, что текущие расходы свидетельствуют о целенаправленной стратегии.

"Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии. Вы не тратите столько на военных, если не планируете их использовать", – подчеркнула она, выступая перед европейскими законодателями в Страсбурге.

Европа подвергается нападению, а наш континент находится в мире, который становится все более опасным

- добавила Каллас.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил активную милитаризацию россии.

Россия производит за три месяца столько же оружия и боеприпасов, сколько 32 союзника вместе производят за год

- заявил Рютте.

Согласно оценкам, москва может решиться на нападение на одного из союзников НАТО еще до конца этого десятилетия.

Германия также фиксирует опасные сигналы. Глава BND Бруно Кал отметил, что кремль не остановится на Украине.

Мы очень уверены, и у нас есть разведывательные доказательства этого, что Украина — это лишь шаг на пути на Запад. Они хотят катапультировать НАТО назад к состоянию, в котором оно было в конце 1990-х годов. Они хотят выгнать Америку из Европы, и они будут использовать любые средства для достижения этого. Это нужно подавить в зародыше. Сдерживание – это наиболее бескровный способ предотвратить войну 

- сказал Кал в эфире подкаста Table Today.

Дополнительно

На фоне таких угроз НАТО готовится принять новые обязательства по инвестициям в оборону на саммите в Нидерландах на следующей неделе. Ожидается, что страны-члены вложат дополнительные миллиарды долларов в сектор безопасности.

Европейские эксперты предупреждают, что кремль пытается подорвать поддержку Украины в ЕС, совершая целенаправленные атаки.

Кроме того, на континенте растут опасения, что Россия может проверить на прочность гарантии безопасности по статье 5 НАТО.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политика
Марк Рютте
Кайя Каллас
НАТО
Европейский Союз
Германия
Нидерланды
Украина
Tesla
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