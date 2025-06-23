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Через несколько лет Россия может быть готова атаковать НАТО, если Альянс не усилит оборону - Рютте

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Обеспокоенность по поводу вероятного нападения РФ на страны НАТО растет среди членов Альянса, которые прогнозируют такую возможность уже через 3-7 лет. Генсек НАТО Рютте подчеркнул срочную необходимость существенного увеличения оборонных бюджетов и усиления армий, а также обратил внимание на растущую военную мощь Китая.

Через несколько лет Россия может быть готова атаковать НАТО, если Альянс не усилит оборону - Рютте

В НАТО растет обеспокоенность по поводу вероятного нападения России на страны Альянса в ближайшие 3–7 лет. Отдельное внимание также следует обратить на растущую военную мощь Китая. Для предотвращения угрозы странам-союзникам необходимо немедленно увеличить оборонные бюджеты и усилить армии.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Гааге, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам такое беспокойство разделяют многие члены Альянса, в частности представители военного и разведывательного руководства.

Если Россия нападет на нас, наша реакция будет разрушительной для россиян. Но во многих кругах НАТО существует большое беспокойство. Несколько недель назад мы слышали, как начальник обороны Германии и многие другие высокопоставленные военные лидеры говорили об этом, а также высокопоставленные представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять, семь лет Россия сможет успешно атаковать нас

- сказал Рютте.

Он подчеркнул, что необходимо "уже сегодня существенно увеличивать оборонные бюджеты", чтобы укрепить способность НАТО реагировать на возможные вызовы в ближайшие годы. Это касается как закупок современного вооружения, так и увеличения военных.

Рютте также предостерег не ограничивать внимание только к действиям России, ведь КНР стремительно развивает свои вооруженные силы. По его словам, "количество китайских военных кораблей уже сравнялось с американской, а к 2030 году флот Китая может вырасти до 450 единиц", параллельно с наращиванием ядерного арсенала.

И мы должны быть уверены и убедиться, что можем защитить себя от этого

- добавил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила о прямой угрозе от Кремля из-за кибератак, саботажа и военных маневров. Россия тратит на оборону больше, чем все страны ЕС вместе, что свидетельствует о подготовке к долговременной агрессии.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Марк Рютте
Кайя Каллас
НАТО
Гаага
Европейский Союз
Германия
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
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