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Поддержка Украины со стороны НАТО остается на высоком уровне, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке - Рютте

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. С начала 2025 года Украина уже получила 35 миллиардов долларов военной помощи.

Поддержка Украины со стороны НАТО остается на высоком уровне, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, Альянс не прекратит поддержку Украины. Он напомнил, что в 2025 году наше государство уже получило 35 миллиардов долларов военной помощи, пишет УНН со ссылкой на интервью Рютте на Общественном форуме НАТО.

Детали

Вам не следует заниматься политикой и военными делами вообще, если вы можете заниматься только одним вопросом за раз, а затем пусть другие люди берут все на себя, поэтому я думаю, что высокопоставленные политики и военные могут заниматься одновременно и Украиной, и Ближним Востоком

- объяснил свое мнение Рютте.

Генсек НАТО напомнил, что с начала 2025 года НАТО уже выделило Украине 35 миллиардов долларов военной помощи. При этом за весь прошлый год общая сумма такой помощи составляла 50 миллиардов.

На данный момент европейцы и канадцы пообещали на этот год 35 миллиардов долларов военной поддержки Украине. В прошлом году это было чуть более 50 миллиардов за весь год, сейчас, прежде чем мы дойдем до полугода, это уже 35 миллиардов

- сообщил Рютте.

Рютте также заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО все еще остается на высоком уровне. Он добавил, что европейцы должны взять на себя основное бремя в этом направлении.

Поддержка Украины все еще на высоком уровне, даже выше, чем в прошлом году, и мы также видим перенос бремени с США на канадцев и европейцев. Я считаю справедливым, что мы, как европейцы, берем на себя большую часть этого бремени

Дополнение

По словам Рютте, в рамках НАТО растет беспокойство относительно вероятного нападения россии на страны Альянса в ближайшие 3–7 лет. Отдельное внимание также следует обратить на растущую военную мощь Китая. Для предотвращения угрозы странам-союзникам нужно немедленно увеличить оборонные бюджеты и усилить армии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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