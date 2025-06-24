Поддержка Украины со стороны НАТО остается на высоком уровне, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке - Рютте
Киев • УНН
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. С начала 2025 года Украина уже получила 35 миллиардов долларов военной помощи.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, Альянс не прекратит поддержку Украины. Он напомнил, что в 2025 году наше государство уже получило 35 миллиардов долларов военной помощи, пишет УНН со ссылкой на интервью Рютте на Общественном форуме НАТО.
Детали
Вам не следует заниматься политикой и военными делами вообще, если вы можете заниматься только одним вопросом за раз, а затем пусть другие люди берут все на себя, поэтому я думаю, что высокопоставленные политики и военные могут заниматься одновременно и Украиной, и Ближним Востоком
Генсек НАТО напомнил, что с начала 2025 года НАТО уже выделило Украине 35 миллиардов долларов военной помощи. При этом за весь прошлый год общая сумма такой помощи составляла 50 миллиардов.
На данный момент европейцы и канадцы пообещали на этот год 35 миллиардов долларов военной поддержки Украине. В прошлом году это было чуть более 50 миллиардов за весь год, сейчас, прежде чем мы дойдем до полугода, это уже 35 миллиардов
Рютте также заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО все еще остается на высоком уровне. Он добавил, что европейцы должны взять на себя основное бремя в этом направлении.
Поддержка Украины все еще на высоком уровне, даже выше, чем в прошлом году, и мы также видим перенос бремени с США на канадцев и европейцев. Я считаю справедливым, что мы, как европейцы, берем на себя большую часть этого бремени
Дополнение
По словам Рютте, в рамках НАТО растет беспокойство относительно вероятного нападения россии на страны Альянса в ближайшие 3–7 лет. Отдельное внимание также следует обратить на растущую военную мощь Китая. Для предотвращения угрозы странам-союзникам нужно немедленно увеличить оборонные бюджеты и усилить армии.