Президент США Дональд Трамп, используя ультиматумы, заставляет союзников по НАТО тратить больше на содержание Альянса и оборону региона, но молчит о причинах, почему Европа и другие участники блока должны так поступить. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

А причиной является россия. Но на саммите, посвященном тому, чтобы сделать президента Трампа "счастливым", обсуждение этого вопроса, как ожидается, будет "приглушено". Когда лидеры НАТО встретятся в Гааге во вторник, много будут говорить о президенте Трампе и его усилиях по сдерживанию Ирана. Но россия будет "слоном в комнате" - говорится в аналитическом материале издания.

Детали

Ожидается, что любые сомнения относительно целесообразности войны в Иране или американского вмешательства останутся за кулисами саммита НАТО в Гааге не только потому, что большинство союзников не хотят, чтобы Тегеран имел бомбу, но и потому, что саммит был структурирован таким образом, чтобы избежать раздражения Трампа. Объявленное прекращение огня, если оно будет соблюдено, также должно помочь успокоить волнения.

Для НАТО главным вопросом является россия, которая находится в центре внимания встречи, посвященной увеличению военных расходов. Но это также будет неудобным фоном, поскольку страны-члены на цыпочках обходят американского президента с его заметно неоднозначными отношениями с москвой.

Трамп неоднократно на протяжении своего первого президентского срока и теперь требовал, чтобы члены НАТО начали тратить гораздо больше денег на оборону, но он не говорит, на что именно направлены эти новые расходы.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте не имеет никаких сомнений - это сделано для сдерживания "до зубов" милитаризованной россии, которая уже воюет на границах НАТО - в Украине. С некоторым преувеличением он недавно сказал британцам, что они либо тратят то, что просит НАТО, "на безопасность наших обществ", либо "лучше научитесь говорить по-русски".

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В апреле Рютте сказал: "Мы все в НАТО соглашаемся, что россия является долгосрочной угрозой для территории НАТО, для всей евроатлантической территории".

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Но это не совсем правда.

Трамп периодически проявлял разочарование президентом россии владимиром путиным за сопротивление прекращению огня в Украине. Но отказался ввести санкции против россии или даже признать, что россия виновна во вторжении в Украину. Он хочет восстановить экономические и дипломатические отношения с москвой и постоянно унижает и подрывает авторитет Президента Украины Владимира Зеленского.

На прошлой неделе на саммите "Большой семерки" в Канаде Трамп ушел раньше, пожаловался на то, что россия не входит в группу, и отменил встречу с Зеленским. Ожидается, что Трамп сделает свой визит в Гаагу таким же коротким, менее чем 24 часа. Это будет первый саммит лидеров НАТО за его второй срок.

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На саммите должна была быть принята новая стратегия НАТО в отношении россии и российской угрозы, которая заменит подход, принятый в конце 1990-х годов, когда альянс рассматривал россию как потенциального партнера. Но новая стратегия была отменена по настоянию Вашингтона, чтобы избежать конфликта с Трампом и его пока что тщетными попытками договориться с россией по Украине.

Так же, заседание Совета НАТО-Украина, где лидеры альянса встретятся с Зеленским уже не в перспективе, учитывая неоднозначное отношение Трампа к украинскому лидеру. Хотя ожидается встреча министров более низкого уровня.

Новые целевые показатели расходов должны стать главной целью и результатом этого короткого саммита. Он начнется во вторник с ужина, организованного голландской королевской семьей, и завершится одной утренней сессией в среду, после которой, как ожидается, будет опубликовано исторически короткое коммюнике.

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Роль украинского лидера Зеленского значительно уменьшилась, по сравнению с недавними саммитами, где его борьба с россией была в центре внимания. Но, по словам двух высокопоставленных европейских чиновников, он согласился приехать после некоторых колебаний. Он будет присутствовать на ужине и проведет двусторонние встречи.

В целом, организаторы саммита сделали все возможное в угоду Трампу, чтобы сохранить формат блока и не испортить отношения с ключевым союзником по НАТО - США, от сотрудничества с которым Европа сейчас очень зависима.

Напомним

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп, несмотря на предыдущие сообщения, планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.

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