Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg

$41.870.04
48.200.34
ukenru
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
06:40 • 10788 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
05:38 • 33529 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном
Эксклюзив
05:31 • 30704 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 46046 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 174007 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Эксклюзив
23 июня, 14:03 • 117170 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 186058 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
23 июня, 12:56 • 89542 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
23 июня, 12:19 • 176105 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
23 июня, 08:45 • 70231 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
71%
745мм
Популярные новости
Ночная атака на Сумщину: погибли три человека, среди них - ребенок24 июня, 01:14 • 26591 просмотра
Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару, указывая на связи Тегерана с РФ02:25 • 43691 просмотра
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня03:59 • 36395 просмотра
Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС06:16 • 18366 просмотра
Основатель Amazon Безос празднует свадьбу в Венеции, несмотря на возмущение горожан06:28 • 12592 просмотра
публикации
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23 июня, 19:05 • 34648 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала23 июня, 16:46 • 174007 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА23 июня, 13:36 • 137805 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 186058 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности23 июня, 12:19 • 176105 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Катар
Ирак
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 65365 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 146171 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 270192 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 139223 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 137688 просмотра
Актуальное
Таймс
Ракетная система С-400
Truth Social
Томагавк (семейство ракет)
БМ-21 «Град»

Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 30 просмотра

По оценкам Bloomberg Economics, полномасштабная война россии против Европы может сократить мировой ВВП на 1,5 триллиона долларов. россия активно наращивает производство вооружений, а страны Балтии рассматриваются как потенциальная цель агрессии.

Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg

По оценкам экономических моделей Bloomberg Economics, в случае полномасштабной войны россии против Европы мировой ВВП может сократиться на сумму до 1,5 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россия активно наращивает производство артиллерийских снарядов, дронов и ракет. Объемы производства скоро превысят спрос, даже с учетом украинского фронта.

Дополнительную тревогу вызвали совместные действия США и Израиля против Ирана - союзника москвы. путин выглядит более уверенным и готовым отстаивать расширенные амбиции.

Перед стартом саммита в Гааге Дональд Трамп должен подтвердить приверженность статье 5 - "коллективной защите" союзников. Однако Европу беспокоят изменения его позиции: на G7 президент США прямо задался вопросом отсутствия россии в группе.

Европейские лидеры сомневаются в действенности американских гарантий. Сценарий войны может проверить реакцию не только США, но и всех стран НАТО.

Главная цель - страны Балтии

На передовой риска - небольшие, но стратегически важные, Эстония, Латвия и Литва. На их территории проживают значительные русскоязычные общины, границы с рф и беларусью открыты.

По оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, россия может попытаться агрессию здесь уже в ближайшие пять лет. Это заставляет страны принимать экстренные меры.

Флот НАТО сталкивается с растущими угрозами из-за новых боевых технологий - Business Insider22.06.25, 21:20 • 4902 просмотра

Один из тревожных сценариев: российский поезд остановят на территории Балтии, затем под прикрытием защиты россиян введут войска. Затем может последовать блокада Балтии, захват островов и блокада Сувалкского коридора.

НАТО применит статью 5, но война начнется мгновенно и будет гибридной с ударами по инфраструктуре, системам связи и даже по подводным кабелям.

Экономические последствия

Bloomberg Economics оценивает прямые потери в первые 12 месяцев: снижение глобального ВВП на 1,3-1,5 %, что составляет примерно 1,5 трлн долларов. Это почти сопоставимо с последствиями масштабного вторжения в Украину.

Промышленность и торговля в Балтии могут сократиться на 43%, ЕС потеряет около 1,2 % ВВП, Россия - лишь 1 %. Страны вроде США и Китая также ощутят негатив: финансовые рынки упадут, цены на энергоносители вырастут, кредиты подорожают.

Через несколько лет Россия может быть готова атаковать НАТО, если Альянс не усилит оборону - Рютте23.06.25, 19:35 • 2648 просмотров

Военные планы НАТО растут: теперь планируется тратить не менее 3,5 % ВВП на оборону - плюс еще 1,5 % на инфраструктуру, гражданскую оборону и кибербезопасность.

Балтия пересматривает запреты на противопехотные мины, закупает новые системы ПВО и укрепляет сухопутные силовые структуры. Обсуждаются совместные батальоны и базы вдоль российской границы.

Зеленский заявил, что рф может напасть на члена НАТО в течение пяти лет24.06.25, 10:03 • 826 просмотров

Несмотря на угрозы, некоторые европейские лидеры надеются на мирное урегулирование. Необходим консенсус США, ЕС и участие Китая как посредника. Возможный сценарий: Украина станет членом ЕС, а санкции против россии будут частично сняты.

Bloomberg оценивает, что это принесет рост мирового ВВП: на 0,5 % для ЕС и рф, а глобальный - на 0,3 %. Но Европа пока не готова вернуть прежние связи с москвой.

Тем временем москва укрепляет свои военные позиции: модернизирует ядерную базу в Калининграде, строит инфраструктуру по северо-западному пограничью и наращивает потенциал.

США и Европа, осознавая угрозу, наращивают оборону. Украина получает поддержку, санкции усиливаются, и восточный фланг НАТО готовится к худшим сценариям.

В публикации отмечается, что Европа стоит на рубеже нового этапа - нужна активная оборона и дипломатическая ясность. Война может начаться внезапно, но шанс предотвратить ее еще остается.

НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности23.06.25, 15:19 • 175725 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Беларусь
Израиль
Марк Рютте
Bloomberg L.P.
Латвия
НАТО
Организация Объединенных Наций
Гаага
Дональд Трамп
Европейский Союз
Литва
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Иран
Беспилотный летательный аппарат
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9