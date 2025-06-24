Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg

По оценкам экономических моделей Bloomberg Economics, в случае полномасштабной войны россии против Европы мировой ВВП может сократиться на сумму до 1,5 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россия активно наращивает производство артиллерийских снарядов, дронов и ракет. Объемы производства скоро превысят спрос, даже с учетом украинского фронта.

Дополнительную тревогу вызвали совместные действия США и Израиля против Ирана - союзника москвы. путин выглядит более уверенным и готовым отстаивать расширенные амбиции.

Перед стартом саммита в Гааге Дональд Трамп должен подтвердить приверженность статье 5 - "коллективной защите" союзников. Однако Европу беспокоят изменения его позиции: на G7 президент США прямо задался вопросом отсутствия россии в группе.

Европейские лидеры сомневаются в действенности американских гарантий. Сценарий войны может проверить реакцию не только США, но и всех стран НАТО.

Главная цель - страны Балтии

На передовой риска - небольшие, но стратегически важные, Эстония, Латвия и Литва. На их территории проживают значительные русскоязычные общины, границы с рф и беларусью открыты.

По оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, россия может попытаться агрессию здесь уже в ближайшие пять лет. Это заставляет страны принимать экстренные меры.

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Один из тревожных сценариев: российский поезд остановят на территории Балтии, затем под прикрытием защиты россиян введут войска. Затем может последовать блокада Балтии, захват островов и блокада Сувалкского коридора.

НАТО применит статью 5, но война начнется мгновенно и будет гибридной с ударами по инфраструктуре, системам связи и даже по подводным кабелям.

Экономические последствия

Bloomberg Economics оценивает прямые потери в первые 12 месяцев: снижение глобального ВВП на 1,3-1,5 %, что составляет примерно 1,5 трлн долларов. Это почти сопоставимо с последствиями масштабного вторжения в Украину.

Промышленность и торговля в Балтии могут сократиться на 43%, ЕС потеряет около 1,2 % ВВП, Россия - лишь 1 %. Страны вроде США и Китая также ощутят негатив: финансовые рынки упадут, цены на энергоносители вырастут, кредиты подорожают.

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Военные планы НАТО растут: теперь планируется тратить не менее 3,5 % ВВП на оборону - плюс еще 1,5 % на инфраструктуру, гражданскую оборону и кибербезопасность.

Балтия пересматривает запреты на противопехотные мины, закупает новые системы ПВО и укрепляет сухопутные силовые структуры. Обсуждаются совместные батальоны и базы вдоль российской границы.

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Несмотря на угрозы, некоторые европейские лидеры надеются на мирное урегулирование. Необходим консенсус США, ЕС и участие Китая как посредника. Возможный сценарий: Украина станет членом ЕС, а санкции против россии будут частично сняты.

Bloomberg оценивает, что это принесет рост мирового ВВП: на 0,5 % для ЕС и рф, а глобальный - на 0,3 %. Но Европа пока не готова вернуть прежние связи с москвой.

Тем временем москва укрепляет свои военные позиции: модернизирует ядерную базу в Калининграде, строит инфраструктуру по северо-западному пограничью и наращивает потенциал.

США и Европа, осознавая угрозу, наращивают оборону. Украина получает поддержку, санкции усиливаются, и восточный фланг НАТО готовится к худшим сценариям.

В публикации отмечается, что Европа стоит на рубеже нового этапа - нужна активная оборона и дипломатическая ясность. Война может начаться внезапно, но шанс предотвратить ее еще остается.

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