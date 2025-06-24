Зеленский заявил, что рф может напасть на члена НАТО в течение пяти лет

россия может напасть на страну-члена НАТО в течение пяти лет, чтобы проверить Альянс. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, чтобы проверить Альянс.

Однако, когда его спросили, может ли россия напасть в течение нескольких месяцев, Зеленский сказал, что он "не верит, что (путин – ред.) готов".

Зеленский также заявил, что планы членов НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году являются "очень медленными", добавив: "Мы считаем, что, начиная с 2030 года, путин может иметь значительно большие возможности.

Сегодня Украина его сдерживает, у него нет времени на муштру армии - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский предупредил, что российские солдаты "всех уничтожают и стирают с лица земли на поле боя".

В любом случае (путину – ред.) нужна пауза, ему нужно снять санкции, ему нужна обученная армия. И 10 лет – это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия - подчеркнул Зеленский.

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Дополнение

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет, и ожидается, что лидеры западного альянса согласятся увеличить военные расходы до 5% ВВП в этом месяце, чтобы сдержать угрозу.