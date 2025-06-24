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Трамп планує зустрітися із Зеленським на саміті НАТО: Білий дім підтвердив

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Білий дім підтвердив зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського під час саміту НАТО в Гаазі. Востаннє лідери зустрічалися у квітні на похороні Папи Франциска.

Трамп планує зустрітися із Зеленським на саміті НАТО: Білий дім підтвердив

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп  планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Білий дім підтвердив, що "президент США Дональд Трамп планує зустрітися із Зеленським у певний момент під час саміту НАТО в Гаазі", пише видання.

Востаннє вони зустрічалися на полях похорону Папи Франциска у квітні.

Доповнення

Раніше Зеленський сказав, що планує зустрітися з Дональдом Трампом під час саміту НАТО цього тижня. Він сказав, що українська та американська команди працюють над організаційними деталями та часом зустрічі.

Підготовку до зустрічі Зеленського з Трампом обговорили з Вашингтоном - ОП24.06.25, 13:50 • 3018 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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