Трамп планує зустрітися із Зеленським на саміті НАТО: Білий дім підтвердив

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Білий дім підтвердив, що "президент США Дональд Трамп планує зустрітися із Зеленським у певний момент під час саміту НАТО в Гаазі", пише видання.

Востаннє вони зустрічалися на полях похорону Папи Франциска у квітні.

Доповнення

Раніше Зеленський сказав, що планує зустрітися з Дональдом Трампом під час саміту НАТО цього тижня. Він сказав, що українська та американська команди працюють над організаційними деталями та часом зустрічі.

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