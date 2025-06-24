россия убеждает НАТО не увеличивать оборонные расходы, спекулируя на "украинском вопросе" - ISW

россия использует эскалационную риторику в отношении военной помощи Запада Украине и пытается использовать угрозы, чтобы убедить страны-члены НАТО не поддерживать увеличение расходов на оборону. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что накануне российский диктатор владимир путин встретился с выпускниками российских военных академий и признал, что на предстоящем саммите 24 и 25 июня страны-члены НАТО, вероятно, объявят о значительном увеличении расходов на оборону и усилиях по увеличению военного потенциала НАТО.

путин заявил, что эта встреча прояснит, что НАТО, а не россия, является стороной, провоцирующей "глобальную милитаризацию". путин заявил, что россия продолжит принимать меры для укрепления безопасности рф и развития вооруженных сил рф для обеспечения суверенитета россии - отмечается в статье.

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В свою очередь заместитель министра иностранных дел россии александр грушко на днях накануне предстоящего саммита НАТО заявил, что Европейский Союз ускоряет свою милитаризацию и что россия будет принимать все необходимые меры и контрмеры, "включая превентивные", для обеспечения безопасности россии.

грушко повторил, что россия считает возможность вступления Украины в НАТО "прямой угрозой" безопасности России, и заявил, что россия ищет "железных" гарантий неприсоединения Украины к НАТО, что, по словам грушко, включает отмену Бухарестской декларации саммита 2008 года, в которой приветствовалось намерение Украины и Грузии присоединиться к НАТО - отмечают в ISW.

Там также считают, что российские "военные реформы" вдоль границы с НАТО демонстрируют долгосрочную подготовку россии к возможному будущему конфликту с Альянсом.

"Эти военные реформы произошли после того, как официальные лица Кремля неоднократно угрожали странам НАТО, включая страны Балтии и Финляндию", - резюмируют в ISW.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о росте обеспокоенности относительно вероятного нападения россии на страны Альянса в ближайшие 3–7 лет.

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