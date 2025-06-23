Китай и россия сближаются с Казахстаном, отодвинув на задний план Евросоюз - СМИ

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Эксклюзив
14:03 • 16673 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Эксклюзив
12:57 • 52398 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
12:56 • 35424 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
12:19 • 74012 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
23 июня, 08:45 • 48152 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
23 июня, 07:05 • 98026 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
23 июня, 06:23 • 62499 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 94604 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 128590 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 97922 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
46%
747мм
Популярные новости
"Творец уберег": в дом фронтмена "Антитіла" Тараса Тополи попала российская ракета23 июня, 05:44 • 59644 просмотра
В Польше задержали мужчину, который девять дней удерживал и избивал украинку23 июня, 07:47 • 50375 просмотра
В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек10:41 • 42832 просмотра
Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"12:28 • 33293 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 32097 просмотра
публикации
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 32289 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
12:57 • 52402 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности12:19 • 74015 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 331916 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 387121 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи14:13 • 12001 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 111900 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 236536 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 109691 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 110314 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Эль-Паис
Signal

Китай и россия сближаются с Казахстаном, отодвинув на задний план Евросоюз - СМИ

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Казахстан проводит многовекторную политику, углубляя связи с Китаем и россией, но сохраняя партнерство с ЕС. Несмотря на это, Европа проиграла ядерный контракт россии и Китаю, что может ослабить ее позиции в регионе.

Китай и россия сближаются с Казахстаном, отодвинув на задний план Евросоюз - СМИ

Казахстан проводит многовекторную политику, углубляя связи с Китаем и россией, однако сохраняя при этом свое стратегическое партнерство с Европейским Союзом. В основе этого балансирования лежит безошибочный посыл: в мире, характеризующемся фрагментацией и конкуренцией, Астана открыта для бизнеса, но на своих собственных условиях, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Выступая на втором саммите Центральная Азия-Китай, состоявшемся в Астане 17 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о новом импульсе для интенсивного и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

Он сказал, что отношения между Центральной Азией и Китаем сейчас достигли уровня "вечного, адаптивного и всестороннего" стратегического партнерства.

За последние пять лет объем внутрирегиональной торговли превысил 10 миллиардов долларов, что составляет почти 40% внешней торговли Центральной Азии. Это способствовало рекордной сумме в 95 миллиардов долларов, причем только Казахстан отвечал за эту цифру в 44 миллиарда долларов.

На саммите страны Центральной Азии и Китай подписали более 35 соглашений на сумму более 17 миллиардов долларов, а также Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – документ, очерчивающий новые направления двустороннего взаимодействия.

Новая модель развития

В редакционной статье китайских государственных СМИ о саммите углубление партнерства между Китаем и странами Центральной Азии было описано как жизненно важная стабилизирующая сила во все более расширяющемся мире.

Эти отношения, основанные на исторических связях Шелкового пути и укрепляемые 30 годами дипломатического сотрудничества, представлены как новая модель международных отношений, основанная на взаимном уважении, стратегическом доверии и совместном развитии.

Китай и Центральная Азия изображены как поборники многосторонности, суверенитета и диалога, а это партнерство предлагает практическую, инклюзивную модель устойчивого глобального развития, особенно согласованную со стремлениями стран Глобального Юга.

Си Цзиньпин прибыл на саммит в Казахстан16.06.25, 10:55 • 4176 просмотров

Крепкое партнерство Китая и Казахстана

На отдельной встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в президентской резиденции Акорда перед саммитом Токаев назвал Китай "близким другом и надежным партнером" Казахстана. Визит, что примечательно, совпал с 72-м днем рождения Си.

И Си Цзиньпин, и Токаев подчеркнули устойчивость двусторонних отношений, описывая их как "естественную потребность в процветании наших стран", несмотря на глобальную геополитическую турбулентность.

Сейчас в Казахстане работает около пяти тысяч компаний, финансируемых Китаем, а Токаев подчеркнул начало совместных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, логистика, ядерная энергетика и культура.

Ослабление позиций Европы

Визит Си в Астану и саммит состоялись в стратегически важное для Казахстана время. Недавно страна объявила о победивших тендерах на свои первые атомные электростанции: российского "росатома" и Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

Французская EDF – единственная европейская компания, попавшая в короткий список – в конечном итоге не смогла получить контракт, несмотря на совместные дипломатические усилия, включая государственный визит Токаева в Париж и личный визит главного исполнительного директора EDF в Казахстан.

Накануне принятия решения казахстанские чиновники заявили, что рассчитывают на россию в ядерном проекте. Хотя беспокойство по поводу участия москвы сохраняются, Казахстан заявил, что сохранит полное право собственности и контроль над работой станции.

Сектор недвижимости Китая переживает длительный спад, сокращение населения усугубляет ситуацию - СМИ21.06.25, 20:36 • 9210 просмотров

Долгосрочное сотрудничество

Несмотря на неудачи Европы на ядерном фронте, ЕС и Казахстан подтвердили свое стратегическое партнерство во время 22-го заседания Комитета сотрудничества в политической конфигурации.

Опираясь на результаты саммита ЕС-Центральная Азия, состоявшегося в Самарканде в апреле, обсуждения были сосредоточены на торговле, инвестициях, транспортном сообщении, энергетике, климате, верховенстве права и либерализации визового режима.

По словам участников, дискуссия заложила основу для устойчивого, долгосрочного сотрудничества. Европейские чиновники охарактеризовали партнерство с Казахстаном как крепкое и зрелое.

Позиция Европы

Хотя Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику, предлагая пространство для разнообразных партнерств, неудача Европы в обеспечении ядерного контракта может оставить горький осадок.

Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером и иностранным инвестором Казахстана в целом, но Китай и россия имеют преимущество с точки зрения прямого межгосударственного взаимодействия. Новые ядерные контракты могут еще больше закрепить их стратегическое положение в стране.

Это снова заставляет ЕС пытаться заявить о своей актуальности в Казахстане и более широком Центральноазиатском регионе. Италия, с ее индивидуальным и прагматичным подходом к связям с Астаной и другими региональными столицами, может служить моделью для будущего взаимодействия ЕС.

Казахстан рассматривает свое растущее партнерство с ЕС как краеугольный камень глобальной стратегии, направленной на повышение экономической устойчивости и гибкости. Этот посыл был подтвержден на Международном форуме в Астане (AIF) 2025 года, который стал своевременной возможностью для государств-членов ЕС углубить свое взаимодействие.

Если ЕС хочет избежать дальнейшей потери позиций – или еще одного важного контракта – он должен действовать быстро и пересмотреть свое ценностное предложение в регионе.

Китай накопил рекордные запасы нефти на фоне угрозы перебоев из Ирана20.06.25, 18:07 • 3122 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Европейский Союз
Париж
Италия
Центральная Азия
Си Цзиньпин
Китай
Казахстан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9