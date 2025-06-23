Казахстан проводит многовекторную политику, углубляя связи с Китаем и россией, однако сохраняя при этом свое стратегическое партнерство с Европейским Союзом. В основе этого балансирования лежит безошибочный посыл: в мире, характеризующемся фрагментацией и конкуренцией, Астана открыта для бизнеса, но на своих собственных условиях, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Выступая на втором саммите Центральная Азия-Китай, состоявшемся в Астане 17 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о новом импульсе для интенсивного и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

Он сказал, что отношения между Центральной Азией и Китаем сейчас достигли уровня "вечного, адаптивного и всестороннего" стратегического партнерства.

За последние пять лет объем внутрирегиональной торговли превысил 10 миллиардов долларов, что составляет почти 40% внешней торговли Центральной Азии. Это способствовало рекордной сумме в 95 миллиардов долларов, причем только Казахстан отвечал за эту цифру в 44 миллиарда долларов.

На саммите страны Центральной Азии и Китай подписали более 35 соглашений на сумму более 17 миллиардов долларов, а также Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – документ, очерчивающий новые направления двустороннего взаимодействия.

Новая модель развития

В редакционной статье китайских государственных СМИ о саммите углубление партнерства между Китаем и странами Центральной Азии было описано как жизненно важная стабилизирующая сила во все более расширяющемся мире.

Эти отношения, основанные на исторических связях Шелкового пути и укрепляемые 30 годами дипломатического сотрудничества, представлены как новая модель международных отношений, основанная на взаимном уважении, стратегическом доверии и совместном развитии.

Китай и Центральная Азия изображены как поборники многосторонности, суверенитета и диалога, а это партнерство предлагает практическую, инклюзивную модель устойчивого глобального развития, особенно согласованную со стремлениями стран Глобального Юга.

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Крепкое партнерство Китая и Казахстана

На отдельной встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в президентской резиденции Акорда перед саммитом Токаев назвал Китай "близким другом и надежным партнером" Казахстана. Визит, что примечательно, совпал с 72-м днем рождения Си.

И Си Цзиньпин, и Токаев подчеркнули устойчивость двусторонних отношений, описывая их как "естественную потребность в процветании наших стран", несмотря на глобальную геополитическую турбулентность.

Сейчас в Казахстане работает около пяти тысяч компаний, финансируемых Китаем, а Токаев подчеркнул начало совместных проектов в таких сферах, как сельское хозяйство, логистика, ядерная энергетика и культура.

Ослабление позиций Европы

Визит Си в Астану и саммит состоялись в стратегически важное для Казахстана время. Недавно страна объявила о победивших тендерах на свои первые атомные электростанции: российского "росатома" и Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).

Французская EDF – единственная европейская компания, попавшая в короткий список – в конечном итоге не смогла получить контракт, несмотря на совместные дипломатические усилия, включая государственный визит Токаева в Париж и личный визит главного исполнительного директора EDF в Казахстан.

Накануне принятия решения казахстанские чиновники заявили, что рассчитывают на россию в ядерном проекте. Хотя беспокойство по поводу участия москвы сохраняются, Казахстан заявил, что сохранит полное право собственности и контроль над работой станции.

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Долгосрочное сотрудничество

Несмотря на неудачи Европы на ядерном фронте, ЕС и Казахстан подтвердили свое стратегическое партнерство во время 22-го заседания Комитета сотрудничества в политической конфигурации.

Опираясь на результаты саммита ЕС-Центральная Азия, состоявшегося в Самарканде в апреле, обсуждения были сосредоточены на торговле, инвестициях, транспортном сообщении, энергетике, климате, верховенстве права и либерализации визового режима.

По словам участников, дискуссия заложила основу для устойчивого, долгосрочного сотрудничества. Европейские чиновники охарактеризовали партнерство с Казахстаном как крепкое и зрелое.

Позиция Европы

Хотя Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику, предлагая пространство для разнообразных партнерств, неудача Европы в обеспечении ядерного контракта может оставить горький осадок.

Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером и иностранным инвестором Казахстана в целом, но Китай и россия имеют преимущество с точки зрения прямого межгосударственного взаимодействия. Новые ядерные контракты могут еще больше закрепить их стратегическое положение в стране.

Это снова заставляет ЕС пытаться заявить о своей актуальности в Казахстане и более широком Центральноазиатском регионе. Италия, с ее индивидуальным и прагматичным подходом к связям с Астаной и другими региональными столицами, может служить моделью для будущего взаимодействия ЕС.

Казахстан рассматривает свое растущее партнерство с ЕС как краеугольный камень глобальной стратегии, направленной на повышение экономической устойчивости и гибкости. Этот посыл был подтвержден на Международном форуме в Астане (AIF) 2025 года, который стал своевременной возможностью для государств-членов ЕС углубить свое взаимодействие.

Если ЕС хочет избежать дальнейшей потери позиций – или еще одного важного контракта – он должен действовать быстро и пересмотреть свое ценностное предложение в регионе.

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