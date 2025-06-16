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Си Цзиньпин прибыл на саммит в Казахстан

Киев • УНН

 • 1662 просмотра

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в Астану для участия во втором саммите Китай-Центральная Азия. Ожидается, что саммит направит шесть стран на путь к более тесному сообществу.

Си Цзиньпин прибыл на саммит в Казахстан

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Астану в Казахстане на саммит Китай-Центральная Азия, сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

"Президент Китая Си Цзиньпин приземлился здесь в понедельник, чтобы принять участие во втором китайско-центральноазиатском саммите", - сообщает издание.

Сообщается, что глава Китая Си Цзиньпин примет участие во втором саммит Китай-Центральная Азия в Астане, столице Казахстана, с 16 по 18 июня, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Ожидается, что саммит подведет шесть стран на новый путь к построению более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим", - указывает издание.

Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином: встреча команд США и Китая не за горами05.06.25, 18:33 • 2666 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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