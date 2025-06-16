Си Цзиньпин прибыл на саммит в Казахстан

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Астану в Казахстане на саммит Китай-Центральная Азия, сообщает Xinhua, пишет УНН.

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"Президент Китая Си Цзиньпин приземлился здесь в понедельник, чтобы принять участие во втором китайско-центральноазиатском саммите", - сообщает издание.

Сообщается, что глава Китая Си Цзиньпин примет участие во втором саммит Китай-Центральная Азия в Астане, столице Казахстана, с 16 по 18 июня, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Ожидается, что саммит подведет шесть стран на новый путь к построению более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим", - указывает издание.

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