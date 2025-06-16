Си Цзиньпин прибыл на саммит в Казахстан
Киев • УНН
Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в Астану для участия во втором саммите Китай-Центральная Азия. Ожидается, что саммит направит шесть стран на путь к более тесному сообществу.
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Астану в Казахстане на саммит Китай-Центральная Азия, сообщает Xinhua, пишет УНН.
Детали
"Президент Китая Си Цзиньпин приземлился здесь в понедельник, чтобы принять участие во втором китайско-центральноазиатском саммите", - сообщает издание.
Сообщается, что глава Китая Си Цзиньпин примет участие во втором саммит Китай-Центральная Азия в Астане, столице Казахстана, с 16 по 18 июня, по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Ожидается, что саммит подведет шесть стран на новый путь к построению более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим", - указывает издание.
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