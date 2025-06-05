Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином: встреча команд США и Китая не за горами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал подробности своего телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. В частности, глава Белого дома сообщил, что готовится встреча американской и китайской команд для обсуждения торгового соглашения, передает УНН.

Я только что завершил очень плодотворный телефонный разговор с президентом Китая Си, в ходе которого обсудил некоторые тонкости нашего недавно заключенного и согласованного торгового соглашения. Разговор длился около полутора часов и привел к очень положительному результату для обеих стран - сообщил Трамп.

Также Трамп анонсировал встречу рабочих команд Соединенных Штатов и Китая для дальнейшего обсуждения торгового соглашения.

Больше не должно возникать никаких вопросов относительно сложности редкоземельных продуктов. Наши соответствующие команды вскоре встретятся в месте, которое будет определено позже. Нас будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир - рассказал глава Белого дома.

Дональд Трамп также добавил, что он и Си Цзиньпин обменялись взаимным приглашением совершить визиты в США и Китай.

Во время разговора президент Си любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, и я ответил взаимностью. Как президенты двух великих наций, мы оба с нетерпением ждем этого - добавил президент США.

Напоследок Трамп добавил, что разговор касался исключительно торговли. Вопрос войны россии против Украины не поднимался, как тема Ирана.

Разговор был почти полностью сосредоточен на ТОРГОВЛЕ. Ничего не обсуждалось относительно россии/Украины или Ирана. Мы сообщим СМИ о расписании и месте проведения вскоре встречи. Благодарим за ваше внимание к этому вопросу! - подытожил Трамп.

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет первую встречу с Дональдом Трампом. Будут обсуждать Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и торговую политику, в частности таможенные тарифы США.