Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином: встреча команд США и Китая не за горами

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время
Эксклюзив
14:42 • 6206 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
14:25 • 15154 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
12:51 • 22402 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
11:49 • 34380 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 39497 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 76651 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 57638 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 47095 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 66956 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 96227 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
46%
751мм
Популярные новости

Рада переименовала 328 населенных пунктов в рамках дерусификации

5 июня, 08:48 • 11110 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

5 июня, 08:57 • 50277 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 61867 просмотра

Украина отреагировала на решение Польши относительно “геноцида ОУН и УПА": противоречит добрососедству

11:48 • 3066 просмотра

"Это не только пряники": Сенат США готовит сокрушительные санкции против россии из-за действий путина в Украине

13:20 • 31026 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 98621 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 111224 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 171031 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 211503 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 325639 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Джо Байден

Линдси Грэм

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Германия

Белый дом

Польша

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 62389 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 54903 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 100549 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 325639 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 168804 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Хранитель

Микоян МиГ-29

T-72

Financial Times

Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином: встреча команд США и Китая не за горами

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, где обсуждали торговое соглашение. Также стороны планируют встречу рабочих групп для дальнейших переговоров.

Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином: встреча команд США и Китая не за горами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал подробности своего телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. В частности, глава Белого дома сообщил, что готовится встреча американской и китайской команд для обсуждения торгового соглашения, передает УНН.

Я только что завершил очень плодотворный телефонный разговор с президентом Китая Си, в ходе которого обсудил некоторые тонкости нашего недавно заключенного и согласованного торгового соглашения. Разговор длился около полутора часов и привел к очень положительному результату для обеих стран 

- сообщил Трамп.

Также Трамп анонсировал встречу рабочих команд Соединенных Штатов и Китая для дальнейшего обсуждения торгового соглашения.

Больше не должно возникать никаких вопросов относительно сложности редкоземельных продуктов. Наши соответствующие команды вскоре встретятся в месте, которое будет определено позже. Нас будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир 

- рассказал глава Белого дома.

Дональд Трамп также добавил, что он и Си Цзиньпин обменялись взаимным приглашением совершить визиты в США и Китай.

Во время разговора президент Си любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, и я ответил взаимностью. Как президенты двух великих наций, мы оба с нетерпением ждем этого

 - добавил президент США.

Напоследок Трамп добавил, что разговор касался исключительно торговли. Вопрос войны россии против Украины не поднимался, как тема Ирана.

Разговор был почти полностью сосредоточен на ТОРГОВЛЕ. Ничего не обсуждалось относительно россии/Украины или Ирана. Мы сообщим СМИ о расписании и месте проведения вскоре встречи. Благодарим за ваше внимание к этому вопросу! 

- подытожил Трамп.

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет первую встречу с Дональдом Трампом. Будут обсуждать Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и торговую политику, в частности таможенные тарифы США.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Скотт Бессент
Белый дом
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9