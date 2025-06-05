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Канцлер Німеччини Мерц зустрінеться з Трампом у Білому домі

Київ • УНН

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе першу зустріч з Дональдом Трампом. Обговорюватимуть Україну, ситуацію на Близькому Сході та торговельну політику, зокрема митні тарифи США.

Канцлер Німеччини Мерц зустрінеться з Трампом у Білому домі

Під час зустрічі обговорюватимуться торговельна політика, ситуація на Близькому Сході та агресивна війна росії в Україні. Зустріч із Трампом буде важливою, але складною для Мерца, пишуть європейські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе свої перші особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом у четвер на зустрічі з високими ставками в Овальному кабінеті. 69-річний консерватор, який очолив найбільшу економіку Європи минулого місяця, має зустрітися з Трампом на обіді та переговорах тет-а-тет, які, на думку аналітиків, можуть задати тон американсько-німецьким відносинам на довгі роки, пише reuters. 

Очікується, що обговорення охоплять, серед іншого, торговельну політику, ситуацію на Близькому Сході та агресивну війну росії в Україні.

Мерц, ймовірно, також спробує домогтися того, щоб Сполучені Штати не припинили свою підтримку України. 

Інша тема - митні тарифи США.

У нещодавній промові Мерц заявив, що хоча ЄС не повинен вживати необдуманих дій у відповідь на митні тарифи США, але Європейський союз міг би розглянути "запровадження тарифів у відповідь проти американських технологічних компаній".

Доповнення 

ЗМІ публікують думки політичних аналітиків щодо можливих результатів зустрічі лідерів ФРН та США.

Зокрема зазначається, що стосунки між Фрідріхом Мерцем та Дональдом Трампом, схоже, поступово "теплішають", кажуть одні, але визнають, що американський президент був раніше "відомий своєю неприязню до Німеччини".

Коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц увійде до Овального кабінету, він має бути готовий до засідки, подібної до тієї, яка влаштувала засідку лідерам України та Південної Африки, вважають інші. 

Зустріч в Овальному кабінеті може бути бурхливою, але канцлер ґрунтовно до неї підготувався – він звернувся за порадою, серед інших, до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

- пише denikn.cz.

Нагадаємо

УНН передавав: Дональд Трамп відкритий до переговорів із путіним і Зеленським за умови їхньої спільної участі. Туреччина ініціює саміт за участі лідерів України, рф та США.

Канцлер Фрідріх Мерц підтвердив можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Мерц зустрінеться з Трампом у Білому домі 5 червня31.05.25, 18:29 • 4138 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Джорджа Мелоні
Білий дім
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent Oil
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