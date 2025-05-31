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Мерц зустрінеться з Трампом у Білому домі 5 червня

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 5 червня. Метою зустрічі є обговорення питань перед самітом G7 та самітом НАТО.

Мерц зустрінеться з Трампом у Білому домі 5 червня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у четвер, 5 червня, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Наступної середи, близько 22:00, канцлер вилетить до США з першим візитом. У четвер пізно вранці відбудеться зустріч з Трампом у Білому домі, після чого відбудеться обід і пресконференція.

Під час свого перебування канцлер Німеччини зупиниться в гостьовому будинку президента США ("Будинок Блера"), що безпосередньо прилягає до Білого дому.

Зеленський і Мерц обговорили з німецьким бізнесом підтримку України та відбудову після війни28.05.25, 19:55 • 3536 переглядiв

Bild дізнався, що зустріч планувалася та готувалась деякий час. Метою було, безумовно, зустрітися та обговорити питання перед самітом G7 у Канаді (15-17 червня) та самітом НАТО (24-25 червня в Гаазі).

Мерц анонсував, що на наступному саміті G7 знову будуть говорити про заморожені активи рф28.05.25, 16:58 • 2012 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
НАТО
Гаага
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Канада
Німеччина
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