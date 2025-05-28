Мерц анонсував, що на наступному саміті G7 знову будуть говорити про заморожені активи рф
Київ • УНН
Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та G7 використають відсотки від заморожених російських активів. Вони вже дають 50 млрд євро на підтримку України.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та країни G7 використовують відсотки від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні, повідомляє УНН.
Ми у минулому році під час зустрічі G7 про заморожені активи… ми будемо брати з них відсотки, і вони вже дають 50 млрд євро і вони підуть на підтримку України. Під час наступного саміту G7 будемо знову проговорювати цю тему. Хочу сказати, що у 2025 році ми (Німеччина - ред.) будемо і надалі фінансово підтримувати Україну. Розраховуємо на те, що у нашому майбутньому бюджеті на 2026 рік ми теж виділимо суму на допомогу Україні
Він наголосив, що Німеччина намагається найефективніше закуповувати більше зброї, запустить спільне з Києвом виробництво зброї.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що вперше за багато років Німеччина та Україна проведуть міжурядові консультації. Вони заплановані на кінець року.